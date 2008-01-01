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Хоккей Высшая лига РК Pro Hokei Ligasy 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры Шахматка
Сегодня Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) перенесён
Сегодня Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) перенесён
Сегодня Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Номад (Нур-Султан) перенесён
Сегодня Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Иртыш (Павлодар) перенесён
Сегодня Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Горняк (Рудный) перенесён
Сегодня Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Темиртау (Темиртау) перенесён
20 сентября Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) перенесён
20 сентября Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) перенесён
20 сентября Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Номад (Нур-Султан) перенесён
20 сентября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Иртыш (Павлодар) перенесён
20 сентября Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Горняк (Рудный) перенесён
20 сентября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Темиртау (Темиртау) перенесён
23 сентября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Номад (Нур-Султан) не начат
23 сентября Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Иртыш (Павлодар) не начат
23 сентября Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
23 сентября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
23 сентября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Горняк (Рудный) не начат
23 сентября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Сарыарка (Караганда) не начат
24 сентября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Номад (Нур-Султан) не начат
24 сентября Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Иртыш (Павлодар) не начат
24 сентября Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
24 сентября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
24 сентября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Горняк (Рудный) не начат
24 сентября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Сарыарка (Караганда) не начат
27 сентября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
28 сентября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
28 сентября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Арлан (Кокшетау) не начат
28 сентября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Сарыарка (Караганда) не начат
28 сентября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Бейбарыс (Атырау) не начат
29 сентября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Иртыш (Павлодар) не начат
29 сентября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Арлан (Кокшетау) не начат
29 сентября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Сарыарка (Караганда) не начат
29 сентября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Бейбарыс (Атырау) не начат
30 сентября Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Кулагер (Петропавловск) не начат
30 сентября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Иртыш (Павлодар) не начат
1 октября Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Кулагер (Петропавловск) не начат
2 октября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Сарыарка (Караганда) не начат
2 октября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Бейбарыс (Атырау) не начат
3 октября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
3 октября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Сарыарка (Караганда) не начат
3 октября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Бейбарыс (Атырау) не начат
4 октября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
4 октября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Темиртау (Темиртау) не начат
4 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Кулагер (Петропавловск) не начат
5 октября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Темиртау (Темиртау) не начат
5 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Кулагер (Петропавловск) не начат
7 октября Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
8 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Темиртау (Темиртау) не начат
8 октября Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
8 октября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Кулагер (Петропавловск) не начат
9 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Темиртау (Темиртау) не начат
9 октября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Кулагер (Петропавловск) не начат
10 октября Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Алматы (Алматы) не начат
10 октября Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Актобе (Актобе) не начат
11 октября Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Алматы (Алматы) не начат
11 октября Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Актобе (Актобе) не начат
12 октября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
13 октября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
14 октября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Актобе (Актобе) не начат
14 октября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Алматы (Алматы) не начат
15 октября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Актобе (Актобе) не начат
15 октября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Алматы (Алматы) не начат
16 октября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Бейбарыс (Атырау) не начат
16 октября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Арлан (Кокшетау) не начат
16 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Номад (Нур-Султан) не начат
17 октября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Бейбарыс (Атырау) не начат
17 октября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
17 октября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Арлан (Кокшетау) не начат
17 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Номад (Нур-Султан) не начат
18 октября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
20 октября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Номад (Нур-Султан) не начат
20 октября Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Арлан (Кокшетау) не начат
20 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Бейбарыс (Атырау) не начат
21 октября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
21 октября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Номад (Нур-Султан) не начат
21 октября Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Арлан (Кокшетау) не начат
21 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Бейбарыс (Атырау) не начат
22 октября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
22 октября Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Темиртау (Темиртау) не начат
23 октября Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Темиртау (Темиртау) не начат
24 октября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Арлан (Кокшетау) не начат
25 октября Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
25 октября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Арлан (Кокшетау) не начат
25 октября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Иртыш (Павлодар) не начат
26 октября Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Горняк (Рудный) не начат
26 октября Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
26 октября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Иртыш (Павлодар) не начат
26 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Темиртау (Темиртау) не начат
27 октября Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Горняк (Рудный) не начат
27 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Темиртау (Темиртау) не начат
28 октября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Актобе (Актобе) не начат
29 октября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Актобе (Актобе) не начат
30 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Горняк (Рудный) не начат
30 октября Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
31 октября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Горняк (Рудный) не начат
31 октября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Алматы (Алматы) не начат
31 октября Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
1 ноября Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Актобе (Актобе) не начат
1 ноября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
1 ноября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Алматы (Алматы) не начат
2 ноября Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Актобе (Актобе) не начат
2 ноября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
4 ноября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
4 ноября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Алматы (Алматы) не начат
5 ноября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Номад (Нур-Султан) не начат
5 ноября Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
5 ноября Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Сарыарка (Караганда) не начат
5 ноября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
5 ноября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Алматы (Алматы) не начат
6 ноября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Номад (Нур-Султан) не начат
6 ноября Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
6 ноября Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Сарыарка (Караганда) не начат
9 ноября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Сарыарка (Караганда) не начат
9 ноября Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Номад (Нур-Султан) не начат
9 ноября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
9 ноября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Арлан (Кокшетау) не начат
10 ноября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Сарыарка (Караганда) не начат
10 ноября Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Номад (Нур-Султан) не начат
10 ноября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
10 ноября Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Иртыш (Павлодар) не начат
10 ноября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Кулагер (Петропавловск) не начат
10 ноября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Арлан (Кокшетау) не начат
11 ноября Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Иртыш (Павлодар) не начат
11 ноября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Кулагер (Петропавловск) не начат
13 ноября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Арлан (Кокшетау) не начат
14 ноября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Иртыш (Павлодар) не начат
14 ноября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Арлан (Кокшетау) не начат
14 ноября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Кулагер (Петропавловск) не начат
14 ноября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
15 ноября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Иртыш (Павлодар) не начат
15 ноября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Алматы (Алматы) не начат
15 ноября Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Кулагер (Петропавловск) не начат
15 ноября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
16 ноября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Алматы (Алматы) не начат
18 ноября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Темиртау (Темиртау) не начат
19 ноября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
19 ноября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Горняк (Рудный) не начат
19 ноября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Темиртау (Темиртау) не начат
19 ноября Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Алматы (Алматы) не начат
19 ноября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Актобе (Актобе) не начат
20 ноября Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Бейбарыс (Атырау) не начат
20 ноября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
20 ноября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Горняк (Рудный) не начат
20 ноября Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Алматы (Алматы) не начат
20 ноября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Актобе (Актобе) не начат
21 ноября Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Бейбарыс (Атырау) не начат
23 ноября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Актобе (Актобе) не начат
23 ноября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Горняк (Рудный) не начат
23 ноября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
24 ноября Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Актобе (Актобе) не начат
24 ноября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Бейбарыс (Атырау) не начат
24 ноября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Горняк (Рудный) не начат
24 ноября Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
25 ноября Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Бейбарыс (Атырау) не начат
27 ноября Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
27 ноября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Номад (Нур-Султан) не начат
28 ноября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Темиртау (Темиртау) не начат
28 ноября Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
28 ноября Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Номад (Нур-Султан) не начат
29 ноября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Бейбарыс (Атырау) не начат
29 ноября Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Темиртау (Темиртау) не начат
30 ноября Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Бейбарыс (Атырау) не начат
1 декабря Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
2 декабря Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
2 декабря Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Темиртау (Темиртау) не начат
3 декабря Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Темиртау (Темиртау) не начат
3 декабря Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Сарыарка (Караганда) не начат
3 декабря Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Иртыш (Павлодар) не начат
4 декабря Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Сарыарка (Караганда) не начат
4 декабря Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Иртыш (Павлодар) не начат
7 декабря Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Горняк (Рудный) не начат
7 декабря Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Иртыш (Павлодар) не начат
7 декабря Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Сарыарка (Караганда) не начат
7 декабря Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Кулагер (Петропавловск) не начат
8 декабря Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Горняк (Рудный) не начат
8 декабря Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Иртыш (Павлодар) не начат
8 декабря Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Сарыарка (Караганда) не начат
8 декабря Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Кулагер (Петропавловск) не начат
11 декабря Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Кулагер (Петропавловск) не начат
11 декабря Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Горняк (Рудный) не начат
11 декабря Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Иртыш (Павлодар) не начат
11 декабря Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Алматы (Алматы) не начат
12 декабря Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Кулагер (Петропавловск) не начат
12 декабря Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Горняк (Рудный) не начат
12 декабря Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Иртыш (Павлодар) не начат
12 декабря Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Номад (Нур-Султан) не начат
12 декабря Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Алматы (Алматы) не начат
13 декабря Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Арлан (Кокшетау) не начат
13 декабря Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Номад (Нур-Султан) не начат
14 декабря Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Арлан (Кокшетау) не начат
17 декабря Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Арлан (Кокшетау) не начат
18 декабря Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Арлан (Кокшетау) не начат
19 декабря Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
20 декабря Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
21 декабря Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Бейбарыс (Атырау) не начат
22 декабря Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Бейбарыс (Атырау) не начат
22 декабря Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Сарыарка (Караганда) не начат
22 декабря Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Актобе (Актобе) не начат
23 декабря Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
23 декабря Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Номад (Нур-Султан) не начат
23 декабря Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Сарыарка (Караганда) не начат
23 декабря Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Актобе (Актобе) не начат
24 декабря Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
24 декабря Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Номад (Нур-Султан) не начат
25 декабря Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Бейбарыс (Атырау) не начат
25 декабря Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
26 декабря Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Бейбарыс (Атырау) не начат
26 декабря Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
26 декабря Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Темиртау (Темиртау) не начат
26 декабря Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Актобе (Актобе) не начат
27 декабря Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Номад (Нур-Султан) не начат
27 декабря Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Темиртау (Темиртау) не начат
27 декабря Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Актобе (Актобе) не начат
28 декабря Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Номад (Нур-Султан) не начат
5 января Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Алматы (Алматы) не начат
5 января Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Горняк (Рудный) не начат
5 января Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Темиртау (Темиртау) не начат
5 января Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
5 января Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
5 января Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Кулагер (Петропавловск) не начат
6 января Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Алматы (Алматы) не начат
6 января Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Горняк (Рудный) не начат
6 января Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Темиртау (Темиртау) не начат
6 января Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
6 января Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
6 января Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Кулагер (Петропавловск) не начат
9 января Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Темиртау (Темиртау) не начат
9 января Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Сарыарка (Караганда) не начат
9 января Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Алматы (Алматы) не начат
9 января Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Горняк (Рудный) не начат
9 января Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
10 января Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Темиртау (Темиртау) не начат
10 января Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Сарыарка (Караганда) не начат
10 января Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Алматы (Алматы) не начат
10 января Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Горняк (Рудный) не начат
10 января Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
13 января Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Арлан (Кокшетау) не начат
13 января Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Сарыарка (Караганда) не начат
13 января Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Кулагер (Петропавловск) не начат
13 января Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Горняк (Рудный) не начат
14 января Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Арлан (Кокшетау) не начат
14 января Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Сарыарка (Караганда) не начат
14 января Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Кулагер (Петропавловск) не начат
14 января Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
14 января Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Горняк (Рудный) не начат
15 января Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Актобе (Актобе) не начат
15 января Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
16 января Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Актобе (Актобе) не начат
17 января Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Арлан (Кокшетау) не начат
18 января Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
18 января Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Алматы (Алматы) не начат
18 января Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Арлан (Кокшетау) не начат
19 января Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Актобе (Актобе) не начат
19 января Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
19 января Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Алматы (Алматы) не начат
20 января Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Актобе (Актобе) не начат
4 февраля Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
4 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Горняк (Рудный) не начат
5 февраля Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
5 февраля Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Иртыш (Павлодар) не начат
5 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Горняк (Рудный) не начат
6 февраля Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Иртыш (Павлодар) не начат
8 февраля Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
9 февраля Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
9 февраля Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Арлан (Кокшетау) не начат
9 февраля Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
9 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Иртыш (Павлодар) не начат
9 февраля Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Сарыарка (Караганда) не начат
10 февраля Казахстан, Атырауская обл., Атырау, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой Бейбарыс (Атырау) Арлан (Кокшетау) не начат
10 февраля Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) не начат
10 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Иртыш (Павлодар) не начат
10 февраля Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Торпедо УК (Усть-Каменогорск) Сарыарка (Караганда) не начат
13 февраля Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Арлан (Кокшетау) не начат
13 февраля Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Сарыарка (Караганда) не начат
13 февраля Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Иртыш (Павлодар) не начат
14 февраля Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, ЛД "Актобе" Актобе (Актобе) Арлан (Кокшетау) не начат
14 февраля Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Сарыарка (Караганда) не начат
14 февраля Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Иртыш (Павлодар) не начат
14 февраля Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
15 февраля Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Кулагер (Петропавловск) не начат
15 февраля Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
16 февраля Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Кулагер (Петропавловск) не начат
18 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
19 февраля Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Алматы (Алматы) не начат
19 февраля Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
19 февраля Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Кулагер (Петропавловск) не начат
19 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Бейбарыс (Атырау) не начат
19 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, ДС Мұз Айдыны Темиртау (Темиртау) Торпедо УК (Усть-Каменогорск) не начат
20 февраля Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Алматы (Алматы) не начат
20 февраля Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
20 февраля Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Номад (Нур-Султан) Кулагер (Петропавловск) не начат
20 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Бейбарыс (Атырау) не начат
23 февраля Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Актобе (Актобе) не начат
23 февраля Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Кулагер (Петропавловск) не начат
23 февраля Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Алматы (Алматы) не начат
23 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Номад (Нур-Султан) не начат
23 февраля Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Бейбарыс (Атырау) не начат
24 февраля Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, ДС им. Б. Александрова Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) Актобе (Актобе) не начат
24 февраля Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Кулагер (Петропавловск) не начат
24 февраля Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар, ЛД ШВСМ Иртыш (Павлодар) Алматы (Алматы) не начат
24 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Номад (Нур-Султан) не начат
24 февраля Казахстан, Нур-Султан, СК Барыс Арена Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) Бейбарыс (Атырау) не начат
27 февраля Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Актобе (Актобе) не начат
27 февраля Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Номад (Нур-Султан) не начат
27 февраля Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Бейбарыс (Атырау) не начат
27 февраля Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Темиртау (Темиртау) не начат
27 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
28 февраля Казахстан, Алматы, ЛА "Халык Арена" Алматы (Алматы) Актобе (Актобе) не начат
28 февраля Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Дворец спорта «Бурабай» Арлан (Кокшетау) Номад (Нур-Султан) не начат
28 февраля Казахстан, Костанайская обл., Рудный, ЛД "Рудный" Горняк (Рудный) Бейбарыс (Атырау) не начат
28 февраля Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, ДС им. А. Винокурова Кулагер (Петропавловск) Темиртау (Темиртау) не начат
28 февраля Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, ЛД Караганды-Арена Сарыарка (Караганда) Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан) не начат
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