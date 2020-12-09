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Хоккей Высшая лига РК Pro Hokei Ligasy 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины

Арлан - Горняк (09.12.2020)

Описание матча История встреч Турнирная таблица
Турнир: Pro Hokei Ligasy 2020/21
Этап турнира: Регулярный чемпионат, мужчины
Дата проведения: Вчера 17:00
Место проведения: Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау , Дворец спорта «Бурабай»
Статус соревнования: закончен
Арлан
Арлан
(Кокшетау) 		4:3
(2:0, 1:1, 1:2) 		Горняк
Горняк
(Рудный)

Протокол соревнования

5:37 Гол Дмитрий Шитиков, ассистент: Вадим Бердников, Станислав Боровиков
12:34 Гол Владислав Колесников, ассистент: Игорь Черкасов, Иван Киселев
37:05 Гол Вадим Бердников, ассистент: Илья Гуляков, Сергей Демагин
41:08 Гол Александр Куваев, ассистент: Артемий Лакиза, Илья Гуляков
27:34 Гол в большинстве Владимир Кротов, ассистент: Валерий Садиков, Алексей Бархаткин
44:53 Гол Владислав Власов, ассистент: Руслан Ахметвалиев, Владимир Кротов
54:43 Гол Владислав Власов, ассистент: Руслан Ахметвалиев, Никита Харькин

Составы команд

Россия Германия вр Илья Андрюхов
Казахстан зщ Степан Александров
Казахстан Россия зщ 7 Станислав Боровиков Гол
Казахстан Россия зщ 74 Илья Гуляков Гол Гол
Казахстан Россия зщ 44 Антон Казанцев
Казахстан Россия зщ 70 Владислав Колесников Гол
Казахстан зщ Артемий Лакиза Гол
Казахстан зщ 27 Даниил Смолянский
Казахстан Россия зщ 22 Александр Ханьжин
Россия нп 9 Вадим Бердников Гол Гол
Россия нп Роман Бердников
Казахстан нп Абылай Дастан
Россия Беларусь нп 59 Сергей Демагин Гол
Казахстан Россия нп 47 Иван Киселев Гол
Россия нп 79 Александр Куваев Гол
Россия нп 17 Константин Куликов
Казахстан нп 73 Айдар Кусайын
Россия нп Анатолий Раенко
Россия нп 88 Александр Сметанин
Россия нп 13 Игорь Черкасов Гол
Россия нп 77 Дмитрий Шитиков Гол
Казахстан вр 40 Вячеслав Нечвиенко
Казахстан зщ 5 Илья Горожанинов
Казахстан зщ 7 Александр Катков
Казахстан зщ 55 Александр Куршук
Казахстан зщ 9 Илья Лобанов
Россия зщ 8 Данил Москалев
Казахстан Россия зщ 94 Валерий Садиков Гол в большинстве
Россия зщ 42 Никита Харькин Гол
Россия нп 95 Руслан Ахметвалиев Гол Гол
Россия нп 10 Алексей Бархаткин Гол в большинстве
Россия нп 25 Виктор Башлаев
Казахстан нп 19 Владислав Бухаршин
Россия нп 29 Владислав Власов Гол Гол
Казахстан Россия нп 52 Александр Воронин
Казахстан нп 47 Алексей Козорез
Россия нп 15 Алексей Коптяев
Россия нп 80 Владимир Кротов Гол в большинстве Гол
Россия нп 97 Юрий Муравьев
Казахстан Россия нп 77 Артем Сошников
Казахстан нп 11 Степан Штефан
Россия нп 33 Евгений Щанкин
29.5 Средний возраст игроков 24

Скамейка запасных

Казахстан вр 20 Дмитрий Зыкин
Казахстан Россия вр 30 Никита Акулинин

Тренеры команд

Россия Главный тренер Сергей Бердников
Казахстан Главный тренер Сергей Невструев

Арбитры соревнования

Казахстан Главный судья Мерген Кайдаров
Казахстан Главный судья Владимир Ефремов
Казахстан Линейный судья Денис Засуха
Казахстан Линейный судья Роман Воронин
 
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