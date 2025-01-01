Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Сергей Невструев

Казахстан  Казахстан
Возраст
53 года
Действующий
Да
Дата рождения
29 августа 1972
Команды
Горняк
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!