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Хоккей

Александр Куршук (спортсмен, хоккей, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Горняк зщ
Дата рождения
27 сентября 1988 (33 года)
Пол
мужской
Рост, см
180
Вес, кг
92
Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Кубок Казахстана по хоккею 2012/13 Горняк

4

1+3

2

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд Горняк

45

6+6

46

Кубок Казахстана 2013/14 Горняк

4

4

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд Горняк

55

4+7

44

7 (10)
Кубок Казахстана 2014/15 Горняк

3

1+1

2

4 (5)
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд Горняк

55

10+17

46

2 (10)
Зимняя Универсиада 2015 Казахстан (студенческая)

5

8

1 (3)
Кубок Казахстана 2015/16 Горняк

5

1+2

2

1 (5)
Чемпионат Казахстана 2015/16 Горняк

43

4+7

32

7 (10)
Высшая Хоккейная Лига 2016/17 Южный Урал

4

6

21 (26)
Зимние Азиатские игры 2017 Казахстан

3

0+1

1 (4)
Высшая Хоккейная Лига 2017/18 Южный Урал

4

2+0

4

11 (27)
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19 Южный Урал

4

0+2

2

16 (29)
Кубок Казахстана 2019/20 Иртыш

4

1+0

6 (6)
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20 Иртыш

65

5+17

36

2 (11)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Сарыарка

13

1+1

10

2 (13)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Горняк

43

2+7

56

10 (13)
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21 Горняк

2

1+0

3 (4)
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22 Горняк

3

0+1

4

4 (4)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Арлан

16

0+1

14

2 (13)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Горняк

47

6+8

42

10 (13)

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