|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
|Горняк
|
4
|
1+3
|
2
|Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
|Горняк
|
45
|
6+6
|
46
|Кубок Казахстана 2013/14
|Горняк
|
4
|
|
4
|Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
|Горняк
|
55
|
4+7
|
44
|7 (10)
|Кубок Казахстана 2014/15
|Горняк
|
3
|
1+1
|
2
|4 (5)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Горняк
|
55
|
10+17
|
46
|2 (10)
|Зимняя Универсиада 2015
|Казахстан (студенческая)
|
5
|
|
8
|1 (3)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Горняк
|
5
|
1+2
|
2
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Горняк
|
43
|
4+7
|
32
|7 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Южный Урал
|
4
|
|
6
|21 (26)
|Зимние Азиатские игры 2017
|Казахстан
|
3
|
0+1
|
|1 (4)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Южный Урал
|
4
|
2+0
|
4
|11 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Южный Урал
|
4
|
0+2
|
2
|16 (29)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Иртыш
|
4
|
1+0
|
|6 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Иртыш
|
65
|
5+17
|
36
|2 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Сарыарка
|
13
|
1+1
|
10
|2 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Горняк
|
43
|
2+7
|
56
|10 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Горняк
|
2
|
1+0
|
|3 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Горняк
|
3
|
0+1
|
4
|4 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Арлан
|
16
|
0+1
|
14
|2 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Горняк
|
47
|
6+8
|
42
|10 (13)