|30 ноября -0001
|Алматы (Алматы)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|30 ноября -0001
|Арлан (Кокшетау)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|30 ноября -0001
|Бейбарыс (Атырау)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|30 ноября -0001
|Кулагер (Петропавловск)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|30 ноября -0001
|Сарыарка (Караганда)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|30 ноября -0001
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|Вчера
|Алматы (Алматы)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|перенесён
|Вчера
|Арлан (Кокшетау)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|перенесён
|Вчера
|Бейбарыс (Атырау)
|Номад (Нур-Султан)
|перенесён
|Вчера
|Кулагер (Петропавловск)
|Иртыш (Павлодар)
|перенесён
|Вчера
|Сарыарка (Караганда)
|Горняк (Рудный)
|перенесён
|Вчера
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Темиртау (Темиртау)
|перенесён
|23 сентября
|Актобе (Актобе)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|23 сентября
|Арлан (Кокшетау)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|23 сентября
|Бейбарыс (Атырау)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|23 сентября
|Кулагер (Петропавловск)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|23 сентября
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|23 сентября
|Темиртау (Темиртау)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|24 сентября
|Актобе (Актобе)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|24 сентября
|Арлан (Кокшетау)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|24 сентября
|Бейбарыс (Атырау)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|24 сентября
|Кулагер (Петропавловск)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|24 сентября
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|24 сентября
|Темиртау (Темиртау)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|27 сентября
|Актобе (Актобе)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|28 сентября
|Актобе (Актобе)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|28 сентября
|Горняк (Рудный)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|28 сентября
|Номад (Нур-Султан)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|28 сентября
|Темиртау (Темиртау)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|29 сентября
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|29 сентября
|Горняк (Рудный)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|29 сентября
|Номад (Нур-Султан)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|29 сентября
|Темиртау (Темиртау)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|30 сентября
|Алматы (Алматы)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|30 сентября
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|1 октября
|Алматы (Алматы)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|2 октября
|Горняк (Рудный)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|2 октября
|Номад (Нур-Султан)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|3 октября
|Актобе (Актобе)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|3 октября
|Горняк (Рудный)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|3 октября
|Номад (Нур-Султан)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|4 октября
|Актобе (Актобе)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|4 октября
|Иртыш (Павлодар)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|4 октября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|5 октября
|Иртыш (Павлодар)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|5 октября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|7 октября
|Бейбарыс (Атырау)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|8 октября
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|8 октября
|Бейбарыс (Атырау)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|8 октября
|Иртыш (Павлодар)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|9 октября
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|9 октября
|Иртыш (Павлодар)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|10 октября
|Арлан (Кокшетау)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|10 октября
|Сарыарка (Караганда)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|11 октября
|Арлан (Кокшетау)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|11 октября
|Сарыарка (Караганда)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|12 октября
|Темиртау (Темиртау)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|13 октября
|Темиртау (Темиртау)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|14 октября
|Горняк (Рудный)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|14 октября
|Кулагер (Петропавловск)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|15 октября
|Горняк (Рудный)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|15 октября
|Кулагер (Петропавловск)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|16 октября
|Иртыш (Павлодар)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|16 октября
|Темиртау (Темиртау)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|16 октября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|17 октября
|Иртыш (Павлодар)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|17 октября
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|17 октября
|Темиртау (Темиртау)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|17 октября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|18 октября
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|20 октября
|Иртыш (Павлодар)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|20 октября
|Сарыарка (Караганда)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|20 октября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|21 октября
|Актобе (Актобе)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|21 октября
|Иртыш (Павлодар)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|21 октября
|Сарыарка (Караганда)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|21 октября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|22 октября
|Актобе (Актобе)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|22 октября
|Алматы (Алматы)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|23 октября
|Алматы (Алматы)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|24 октября
|Кулагер (Петропавловск)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|25 октября
|Бейбарыс (Атырау)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|25 октября
|Кулагер (Петропавловск)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|25 октября
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|26 октября
|Алматы (Алматы)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|26 октября
|Бейбарыс (Атырау)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|26 октября
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|26 октября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|27 октября
|Алматы (Алматы)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|27 октября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|28 октября
|Кулагер (Петропавловск)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|29 октября
|Кулагер (Петропавловск)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|30 октября
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|30 октября
|Сарыарка (Караганда)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|31 октября
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|31 октября
|Номад (Нур-Султан)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|31 октября
|Сарыарка (Караганда)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|1 ноября
|Арлан (Кокшетау)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|1 ноября
|Кулагер (Петропавловск)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|1 ноября
|Номад (Нур-Султан)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|2 ноября
|Арлан (Кокшетау)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|2 ноября
|Кулагер (Петропавловск)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|4 ноября
|Горняк (Рудный)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|4 ноября
|Темиртау (Темиртау)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|5 ноября
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|5 ноября
|Арлан (Кокшетау)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|5 ноября
|Бейбарыс (Атырау)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|5 ноября
|Горняк (Рудный)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|5 ноября
|Темиртау (Темиртау)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|6 ноября
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|6 ноября
|Арлан (Кокшетау)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|6 ноября
|Бейбарыс (Атырау)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|9 ноября
|Актобе (Актобе)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|9 ноября
|Алматы (Алматы)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|9 ноября
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|9 ноября
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|10 ноября
|Актобе (Актобе)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|10 ноября
|Алматы (Алматы)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|10 ноября
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|10 ноября
|Бейбарыс (Атырау)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|10 ноября
|Горняк (Рудный)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|10 ноября
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|11 ноября
|Бейбарыс (Атырау)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|11 ноября
|Горняк (Рудный)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|13 ноября
|Номад (Нур-Султан)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|14 ноября
|Актобе (Актобе)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|14 ноября
|Номад (Нур-Султан)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|14 ноября
|Темиртау (Темиртау)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|14 ноября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|15 ноября
|Актобе (Актобе)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|15 ноября
|Горняк (Рудный)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|15 ноября
|Темиртау (Темиртау)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|15 ноября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|16 ноября
|Горняк (Рудный)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|18 ноября
|Номад (Нур-Султан)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|19 ноября
|Иртыш (Павлодар)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|19 ноября
|Кулагер (Петропавловск)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|19 ноября
|Номад (Нур-Султан)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|19 ноября
|Сарыарка (Караганда)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|19 ноября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|20 ноября
|Арлан (Кокшетау)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|20 ноября
|Иртыш (Павлодар)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|20 ноября
|Кулагер (Петропавловск)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|20 ноября
|Сарыарка (Караганда)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|20 ноября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|21 ноября
|Арлан (Кокшетау)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|23 ноября
|Иртыш (Павлодар)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|23 ноября
|Номад (Нур-Султан)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|23 ноября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|24 ноября
|Иртыш (Павлодар)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|24 ноября
|Кулагер (Петропавловск)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|24 ноября
|Номад (Нур-Султан)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|24 ноября
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|25 ноября
|Кулагер (Петропавловск)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|27 ноября
|Сарыарка (Караганда)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|27 ноября
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|28 ноября
|Горняк (Рудный)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|28 ноября
|Сарыарка (Караганда)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|28 ноября
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|29 ноября
|Актобе (Актобе)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|29 ноября
|Горняк (Рудный)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|30 ноября
|Актобе (Актобе)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|1 декабря
|Алматы (Алматы)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|2 декабря
|Алматы (Алматы)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|2 декабря
|Арлан (Кокшетау)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|3 декабря
|Арлан (Кокшетау)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|3 декабря
|Кулагер (Петропавловск)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|3 декабря
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|4 декабря
|Кулагер (Петропавловск)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|4 декабря
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|7 декабря
|Актобе (Актобе)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|7 декабря
|Алматы (Алматы)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|7 декабря
|Арлан (Кокшетау)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|7 декабря
|Бейбарыс (Атырау)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|8 декабря
|Актобе (Актобе)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|8 декабря
|Алматы (Алматы)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|8 декабря
|Арлан (Кокшетау)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|8 декабря
|Бейбарыс (Атырау)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|11 декабря
|Актобе (Актобе)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|11 декабря
|Бейбарыс (Атырау)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|11 декабря
|Сарыарка (Караганда)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|11 декабря
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|12 декабря
|Актобе (Актобе)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|12 декабря
|Бейбарыс (Атырау)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|12 декабря
|Сарыарка (Караганда)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|12 декабря
|Темиртау (Темиртау)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|12 декабря
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|13 декабря
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|13 декабря
|Темиртау (Темиртау)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|14 декабря
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|17 декабря
|Иртыш (Павлодар)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|18 декабря
|Иртыш (Павлодар)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|19 декабря
|Кулагер (Петропавловск)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|20 декабря
|Кулагер (Петропавловск)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|21 декабря
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|22 декабря
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|22 декабря
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|22 декабря
|Темиртау (Темиртау)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|23 декабря
|Арлан (Кокшетау)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|23 декабря
|Горняк (Рудный)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|23 декабря
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|23 декабря
|Темиртау (Темиртау)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|24 декабря
|Арлан (Кокшетау)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|24 декабря
|Горняк (Рудный)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|25 декабря
|Алматы (Алматы)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|25 декабря
|Иртыш (Павлодар)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|26 декабря
|Алматы (Алматы)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|26 декабря
|Иртыш (Павлодар)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|26 декабря
|Сарыарка (Караганда)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|26 декабря
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|27 декабря
|Кулагер (Петропавловск)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|27 декабря
|Сарыарка (Караганда)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|27 декабря
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|28 декабря
|Кулагер (Петропавловск)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|5 января
|Актобе (Актобе)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|5 января
|Арлан (Кокшетау)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|5 января
|Бейбарыс (Атырау)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|5 января
|Иртыш (Павлодар)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|5 января
|Номад (Нур-Султан)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|5 января
|Сарыарка (Караганда)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|6 января
|Актобе (Актобе)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|6 января
|Арлан (Кокшетау)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|6 января
|Бейбарыс (Атырау)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|6 января
|Иртыш (Павлодар)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|6 января
|Номад (Нур-Султан)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|6 января
|Сарыарка (Караганда)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|9 января
|Актобе (Актобе)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|9 января
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|9 января
|Бейбарыс (Атырау)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|9 января
|Иртыш (Павлодар)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|9 января
|Номад (Нур-Султан)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|10 января
|Актобе (Актобе)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|10 января
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|10 января
|Бейбарыс (Атырау)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|10 января
|Иртыш (Павлодар)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|10 января
|Номад (Нур-Султан)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|13 января
|Алматы (Алматы)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|13 января
|Иртыш (Павлодар)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|13 января
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|13 января
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|14 января
|Алматы (Алматы)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|14 января
|Иртыш (Павлодар)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|14 января
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|14 января
|Темиртау (Темиртау)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|14 января
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|15 января
|Номад (Нур-Султан)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|15 января
|Темиртау (Темиртау)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|16 января
|Номад (Нур-Султан)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|17 января
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|18 января
|Горняк (Рудный)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|18 января
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|18 января
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|19 января
|Бейбарыс (Атырау)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|19 января
|Горняк (Рудный)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|19 января
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|20 января
|Бейбарыс (Атырау)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|4 февраля
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|4 февраля
|Темиртау (Темиртау)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|5 февраля
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|5 февраля
|Номад (Нур-Султан)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|5 февраля
|Темиртау (Темиртау)
|Горняк (Рудный)
|не начат
|6 февраля
|Номад (Нур-Султан)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|8 февраля
|Алматы (Алматы)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|9 февраля
|Алматы (Алматы)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|9 февраля
|Бейбарыс (Атырау)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|9 февраля
|Номад (Нур-Султан)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|9 февраля
|Темиртау (Темиртау)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|9 февраля
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|10 февраля
|Бейбарыс (Атырау)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|10 февраля
|Номад (Нур-Султан)
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|не начат
|10 февраля
|Темиртау (Темиртау)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|10 февраля
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|13 февраля
|Актобе (Актобе)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|13 февраля
|Алматы (Алматы)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|13 февраля
|Горняк (Рудный)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|14 февраля
|Актобе (Актобе)
|Арлан (Кокшетау)
|не начат
|14 февраля
|Алматы (Алматы)
|Сарыарка (Караганда)
|не начат
|14 февраля
|Горняк (Рудный)
|Иртыш (Павлодар)
|не начат
|14 февраля
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|15 февраля
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|15 февраля
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|16 февраля
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|18 февраля
|Темиртау (Темиртау)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|19 февраля
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|19 февраля
|Горняк (Рудный)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|19 февраля
|Номад (Нур-Султан)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|19 февраля
|Сарыарка (Караганда)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|19 февраля
|Темиртау (Темиртау)
|Торпедо УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|20 февраля
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|20 февраля
|Горняк (Рудный)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|20 февраля
|Номад (Нур-Султан)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|20 февраля
|Сарыарка (Караганда)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|23 февраля
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|23 февраля
|Арлан (Кокшетау)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|23 февраля
|Иртыш (Павлодар)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|23 февраля
|Сарыарка (Караганда)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|23 февраля
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|24 февраля
|Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|24 февраля
|Арлан (Кокшетау)
|Кулагер (Петропавловск)
|не начат
|24 февраля
|Иртыш (Павлодар)
|Алматы (Алматы)
|не начат
|24 февраля
|Сарыарка (Караганда)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|24 февраля
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|27 февраля
|Алматы (Алматы)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|27 февраля
|Арлан (Кокшетау)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|27 февраля
|Горняк (Рудный)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|27 февраля
|Кулагер (Петропавловск)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|27 февраля
|Сарыарка (Караганда)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат
|28 февраля
|Алматы (Алматы)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|28 февраля
|Арлан (Кокшетау)
|Номад (Нур-Султан)
|не начат
|28 февраля
|Горняк (Рудный)
|Бейбарыс (Атырау)
|не начат
|28 февраля
|Кулагер (Петропавловск)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|28 февраля
|Сарыарка (Караганда)
|Снежные Барсы (мол) (Нур-Султан)
|не начат