Степан Штефан
Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
50
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
34
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
38
Гол + Пас
10+12
Удаления, мин
28
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
36
Гол + Пас
5+14
Удаления, мин
41
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Алматы
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
46
Гол + Пас
6+4
Удаления, мин
51
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Алматы
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
25
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Алматы
Игры
42
Гол + Пас
7+5
Удаления, мин
36
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Иртыш
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Иртыш
Игры
30
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
10
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Горняк
Игры
10
Гол + Пас
4+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Горняк
Игры
47
Гол + Пас
3+9
Удаления, мин
24
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Горняк
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Горняк
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Горняк
Игры
45
Гол + Пас
4+8
Удаления, мин
26
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Алматы
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Алматы
Игры
38
Гол + Пас
4+2
Удаления, мин
18
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Алматы
Игры
5
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Алматы
Игры
42
Гол + Пас
9+13
Удаления, мин
18
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Алматы
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Алматы
Игры
19
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
8