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Хоккей

Степан Штефан

Казахстан  Казахстан
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
14 ноября 1996
Команды
Алматы
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
79
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
50

Гол + Пас
2+5

Удаления, мин
34

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
38

Гол + Пас
10+12

Удаления, мин
28

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
36

Гол + Пас
5+14

Удаления, мин
41

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Алматы

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
46

Гол + Пас
6+4

Удаления, мин
51

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Алматы

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
25

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Алматы

Игры
42

Гол + Пас
7+5

Удаления, мин
36

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Иртыш

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Иртыш

Игры
30

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
10

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Горняк

Игры
10

Гол + Пас
4+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Горняк

Игры
47

Гол + Пас
3+9

Удаления, мин
24

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Горняк

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Горняк

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Горняк

Игры
45

Гол + Пас
4+8

Удаления, мин
26

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Алматы

Игры
3

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Алматы

Игры
38

Гол + Пас
4+2

Удаления, мин
18

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Алматы

Игры
5

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Алматы

Игры
42

Гол + Пас
9+13

Удаления, мин
18

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Алматы

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Алматы

Игры
19

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин
8

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