|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16
|Алтай (мол) УК
|
38
|
7+9
|
30
|9 (11)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Горняк
|
4
|
|
2
|4 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|
3
|
|
2
|6 (10)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Горняк
|
37
|
4+6
|
14
|8 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Иртыш
|
5
|
1+0
|
|6 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Иртыш
|
51
|
2+6
|
46
|3 (10)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Иртыш
|
4
|
1+4
|
8
|6 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Иртыш
|
17
|
1+0
|
8
|2 (11)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Горняк
|
25
|
0+3
|
26
|9 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Горняк
|
46
|
5+4
|
14
|10 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Горняк
|
3
|
|
|3 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Актобе
|
5
|
|
4
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Актобе
|
52
|
2+7
|
46
|6 (13)