|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Горняк
|
1
|
|
|8 (13)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Торпедо УК
|
39
|
0+6
|
|8 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Цен Тоу
|
4
|
|
2
|15 (29)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Кулагер
|
54
|
4+13
|
14
|3 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Кулагер
|
3
|
|
|1 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Рубин
|
4
|
|
2
|19 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Зауралье
|
1
|
|
|26 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Зауралье
|
4
|
|
2