Степан Александров
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
50
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
32
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2012/13. Группа B Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2013/14
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
10
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
41
Гол + Пас
7+7
Удаления, мин
36
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Азиатский кубок вызова
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
12
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
17
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
14
Высшая Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Торпедо УК
Игры
17
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок мира среди молодежных команд 2015
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
47
Гол + Пас
4+9
Удаления, мин
68
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Номад
Игры
39
Гол + Пас
5+5
Удаления, мин
38
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Арлан
Игры
25
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
12
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
8
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
53
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
8
Кубок Евровызова. Венгрия 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Зимняя Универсиада 2019
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
7
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
2
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Номад
Игры
38
Гол + Пас
3+7
Удаления, мин
18
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
Команда
Казахстан-2
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Арлан
Игры
43
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
24
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
30
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Актобе
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Актобе
Игры
45
Гол + Пас
4+9
Удаления, мин
61
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
47
Гол + Пас
6+18
Удаления, мин
16
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
49
Гол + Пас
6+14
Удаления, мин
17
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
26
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
4
Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2