Хоккей

Степан Александров

Казахстан  Казахстан
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
6 марта 1995
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
90
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана по хоккею 2012/13

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
50

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин
32

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2012/13. Группа B Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2013/14

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
10

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
41

Гол + Пас
7+7

Удаления, мин
36

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Азиатский кубок вызова

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
12

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
17

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
14

Высшая Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Торпедо УК

Игры
17

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок мира среди молодежных команд 2015

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
47

Гол + Пас
4+9

Удаления, мин
68

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Номад

Игры
39

Гол + Пас
5+5

Удаления, мин
38

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Арлан

Игры
25

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
12

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
8

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
53

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин
8

Кубок Евровызова. Венгрия 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Зимняя Универсиада 2019

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
7

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
2

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Номад

Игры
38

Гол + Пас
3+7

Удаления, мин
18

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21

Команда
Казахстан-2

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Арлан

Игры
43

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
24

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
30

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Актобе

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Актобе

Игры
45

Гол + Пас
4+9

Удаления, мин
61

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
47

Гол + Пас
6+18

Удаления, мин
16

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Торпедо УК

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Торпедо УК

Игры
49

Гол + Пас
6+14

Удаления, мин
17

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
26

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
4

Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

