Хоккей

Владислав Колесников

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
41 год
Действующий
Да
Дата рождения
27 июля 1984
Команды
Номад
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
93
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Высшая Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Торпедо УК

Игры
53

Гол + Пас
9+15

Удаления, мин
72

Кубок Евровызова 2012

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Барыс

Игры
12

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
8

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
30

Гол + Пас
2+9

Удаления, мин
14

Кубок Евровызова 2013/14

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Торпедо УК

Игры
36

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин
22

Высшая Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Нефтяник Ал

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Кубок Евровызова 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Арлан

Игры
68

Гол + Пас
8+23

Удаления, мин
65

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
14

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Арлан

Игры
57

Гол + Пас
6+16

Удаления, мин
38

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
6

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Арлан

Игры
68

Гол + Пас
5+23

Удаления, мин
74

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Арлан

Игры
55

Гол + Пас
7+14

Удаления, мин
38

Континентальный Кубок 2018/19

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
6

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Арлан

Игры
59

Гол + Пас
1+18

Удаления, мин
26

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Арлан

Игры
64

Гол + Пас
5+19

Удаления, мин
26

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Арлан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Арлан

Игры
49

Гол + Пас
0+10

Удаления, мин
55

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Бейбарыс

Игры
24

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин
26

