Владислав Колесников
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Высшая Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Торпедо УК
Игры
53
Гол + Пас
9+15
Удаления, мин
72
Кубок Евровызова 2012
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Барыс
Игры
12
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
8
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
30
Гол + Пас
2+9
Удаления, мин
14
Кубок Евровызова 2013/14
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Торпедо УК
Игры
36
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
22
Высшая Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Нефтяник Ал
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Кубок Евровызова 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Арлан
Игры
68
Гол + Пас
8+23
Удаления, мин
65
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
14
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Арлан
Игры
57
Гол + Пас
6+16
Удаления, мин
38
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
6
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Арлан
Игры
68
Гол + Пас
5+23
Удаления, мин
74
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Арлан
Игры
55
Гол + Пас
7+14
Удаления, мин
38
Континентальный Кубок 2018/19
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
6
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Арлан
Игры
59
Гол + Пас
1+18
Удаления, мин
26
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Арлан
Игры
64
Гол + Пас
5+19
Удаления, мин
26
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Арлан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Арлан
Игры
49
Гол + Пас
0+10
Удаления, мин
55
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Бейбарыс
Игры
24
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
26