Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Как сборная Казахстана по футболу творит историю в Европе
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Хоккей

Илья Лобанов (спортсмен, хоккей, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Алматы зщ 77
Дата рождения
1 декабря 1996 (25 лет)
Пол
мужской
Рост, см
200
Вес, кг
106
Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Кубок Казахстана 2013/14 Горняк

2

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд Горняк

3

7 (10)
Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А Казахстан (U-18)

5

0+4

8

3 (6)
Молодежная Хоккейная Лига 2014/15 Снежные Барсы (мол)

16

1+0

8

4 (9)
Хоккей. Контрольные игры 2015/16 Казахстан

3

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16 Казахстан

2

Кубок мира среди молодежных команд 2015 Снежные Барсы (мол)

4

2

4 (4)
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16 Барыс

20

1+1

12

9 (14)
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16 Снежные Барсы (мол)

27

3+2

24

2 (8)
Чемпионат Казахстана 2015/16 Номад

5

0+1

2

4 (10)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I Казахстан (U-20)

5

1+1

2

3 (6)
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16 Казахстан

6

4

8 (8)
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17 Барыс

4

1+0

4

5 (15)
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17 Снежные Барсы (мол)

6

0+1

12

13 (16)
Чемпионат Казахстана 2016/17 Номад

35

3+5

14

3 (10)
Кубок Казахстана 2017/18 Арлан

5

0+1

2 (5)
Чемпионат Казахстана 2017/18 Арлан

67

1+3

30

2 (10)
Кубок Казахстана 2018/19 Алматы

4

0+2

4 (6)
Чемпионат Казахстана 2018/19 Алматы

44

1+7

14

7 (10)
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20 Горняк

14

0+4

14

9 (11)
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20 Актобе

17

6

8 (11)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Горняк

41

0+6

20

10 (13)
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21 Горняк

3

3 (4)
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22 Алматы

3

3 (4)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Алматы

35

5+5

30

12 (13)

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus