|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок Казахстана 2013/14
|Горняк
|
2
|
|
|Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
|Горняк
|
3
|
|
|7 (10)
|Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
0+4
|
8
|3 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Снежные Барсы (мол)
|
16
|
1+0
|
8
|4 (9)
|Хоккей. Контрольные игры 2015/16
|Казахстан
|
3
|
|
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
|Казахстан
|
2
|
|
|Кубок мира среди молодежных команд 2015
|Снежные Барсы (мол)
|
4
|
|
2
|4 (4)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Барыс
|
20
|
1+1
|
12
|9 (14)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Снежные Барсы (мол)
|
27
|
3+2
|
24
|2 (8)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Номад
|
5
|
0+1
|
2
|4 (10)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
5
|
1+1
|
2
|3 (6)
|Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
|Казахстан
|
6
|
|
4
|8 (8)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Барыс
|
4
|
1+0
|
4
|5 (15)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Снежные Барсы (мол)
|
6
|
0+1
|
12
|13 (16)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Номад
|
35
|
3+5
|
14
|3 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Арлан
|
5
|
0+1
|
|2 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Арлан
|
67
|
1+3
|
30
|2 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Алматы
|
4
|
0+2
|
|4 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алматы
|
44
|
1+7
|
14
|7 (10)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Горняк
|
14
|
0+4
|
14
|9 (11)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Актобе
|
17
|
|
6
|8 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Горняк
|
41
|
0+6
|
20
|10 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Горняк
|
3
|
|
|3 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Алматы
|
3
|
|
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Алматы
|
35
|
5+5
|
30
|12 (13)