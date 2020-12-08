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Хоккей Высшая лига РК Pro Hokei Ligasy 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины

Иртыш - Торпедо УК (08.12.2020)

Описание матча История встреч Турнирная таблица
Турнир: Pro Hokei Ligasy 2020/21
Этап турнира: Регулярный чемпионат, мужчины
Дата проведения: 8 декабря 17:00
Место проведения: Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар , ЛД ШВСМ
Статус соревнования: закончен
Иртыш
Иртыш
(Павлодар) 		1:4
(1:1, 0:2, 0:1) 		Торпедо УК
Торпедо УК
(Усть-Каменогорск)

Протокол соревнования

14:41 Гол Дидар Туспеков, ассистент: Виктор Ивашин, Данияр Хасенов
1:32 Гол Кирилл Савицкий, ассистент: Андрей Виноградов
23:59 Гол в большинстве Сергей Кузнецов, ассистент: Александр Мерескин, Андрей Виноградов
36:30 Гол Артем Лихотников, ассистент: Александр Угольников
43:53 Гол в большинстве Игорь Левицкий, ассистент: Сергей Кузнецов, Артем Лихотников

Составы команд

Казахстан Россия вр 1 Иван Полошков
Казахстан зщ 33 Данияр Билимбаев
Казахстан Россия зщ 41 Даниил Васильев
Казахстан Россия зщ 80 Андрей Волгин
Казахстан зщ 91 Виктор Ивашин Гол
Казахстан зщ 7 Сергей Машинец
Казахстан Россия зщ 11 Валентин Милюков
Казахстан Россия зщ 77 Кирилл Пак
Россия зщ 28 Кирилл Путилов
Казахстан зщ 3 Дидар Туспеков Гол
Казахстан нп 82 Рустем Айдаш
Казахстан нп 14 Юсуп Асуханов
Казахстан нп 29 Данияр Габдуллин
Россия нп 44 Виталий Жиляков
Россия нп 9 Павел Зыков
Казахстан нп 81 Артём Игнатенко
Казахстан нп 18 Давыд Макуцкий
Россия нп Данила Марушев
Казахстан нп 19 Акарыс Маткабыл
Казахстан нп 55 Данияр Хасенов Гол
Казахстан вр 43 Андрей Шутов
Казахстан зщ 28 Адиль Бекетаев
Казахстан зщ 85 Дмитрий Быков
Россия зщ 77 Андрей Виноградов Гол Гол в большинстве
Россия зщ Сергей Кузнецов Гол в большинстве Гол в большинстве
Россия зщ 41 Дмитрий Стулов
Россия зщ 91 Александр Угольников Гол
Россия зщ 45 Александр Юксеев
Казахстан Россия нп 7 Александр Архипов
Казахстан Россия нп 9 Валерий Гурин
Казахстан Россия нп 27 Иван Кучин
Россия нп 80 Игорь Левицкий Гол в большинстве
Казахстан нп 11 Артем Лихотников Гол Гол в большинстве
Россия нп 29 Александр Меньщиков
Россия нп 25 Александр Мерескин Гол в большинстве
Россия Армения нп 16 Стас Петросян
Казахстан нп Степан Рифель
Казахстан нп 84 Кирилл Савицкий Гол
Россия нп 73 Никита Сироткин
Россия нп 61 Матвей Тымченко
Казахстан нп 49 Александр Шин
25.3 Средний возраст игроков 26.7

Скамейка запасных

Казахстан вр 50 Артём Микушин
Казахстан вр 60 Матвей Ершов

Тренеры команд

Словакия Главный тренер Владимир Клинга
Казахстан Россия Главный тренер Олег Болякин

Арбитры соревнования

Казахстан Главный судья Евгений Плаксунов
Казахстан Главный судья Сергей Соболев
Казахстан Линейный судья Александр Агапов
Казахстан Линейный судья Михаил Ступак
 
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