|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок Казахстана 2015/16
|Астана
|
4
|
0+1
|
2
|5 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Астана
|
45
|
1+1
|
44
|10 (10)
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
0+3
|
|3 (6)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
|Казахстан (U-20)
|
2
|
|
2
|Кубок Казахстана 2016/17
|Астана
|
4
|
|
2
|5 (5)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Астана
|
35
|
2+11
|
38
|10 (10)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
5
|
1+1
|
6
|4 (6)
|Кубок мира среди молодежных команд 2017
|Снежные Барсы (мол)
|
6
|
1+1
|
6
|2 (4)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Снежные Барсы (мол)
|
37
|
1+2
|
30
|12 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-20)
|
3
|
1+0
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
|Казахстан (U-20)
|
5
|
|
16
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Номад
|
2
|
0+1
|
|5 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
34
|
3+5
|
36
|7 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
|Казахстан
|
5
|
1+4
|
6
|Кубок Казахстана 2019/20
|Бейбарыс
|
5
|
0+1
|
|2 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Бейбарыс
|
11
|
|
|4 (11)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Астана
|
31
|
2+4
|
22
|11 (11)
|Континентальный Кубок 2019/20
|Бейбарыс
|
3
|
|
|4 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Иртыш
|
29
|
1+1
|
12
|12 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Иртыш
|
2
|
0+1
|
|4 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Иртыш
|
44
|
2+5
|
26
|13 (13)