Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Артём Микушин

Казахстан  Казахстан
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
9 марта 1992
Команды
Бейбарыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
172
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
89
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана по хоккею 2012/13

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
26

Гол + Пас
-80

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2013/14

Команда
Арлан

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Арлан

Игры
11

Гол + Пас
-12

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Бейбарыс

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Бейбарыс

Игры
5

Гол + Пас
-4

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Бейбарыс

Игры
4

Гол + Пас
-11

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Бейбарыс

Игры
34

Гол + Пас
-65

Удаления, мин

Континентальный Кубок 2016/17

Команда
Бейбарыс

Игры
2

Гол + Пас
-4

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Бейбарыс

Игры
27

Гол + Пас
-45

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас
-2

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Бейбарыс

Игры
36

Гол + Пас
-64

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Бейбарыс

Игры
5

Гол + Пас
-5

Удаления, мин

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Бейбарыс

Игры
46

Гол + Пас
-99

Удаления, мин

Континентальный Кубок 2019/20

Команда
Бейбарыс

Игры
1

Гол + Пас
-5

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Иртыш

Игры
26

Гол + Пас
-108

Удаления, мин
6

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Иртыш

Игры
2

Гол + Пас
-6

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Иртыш

Игры
1

Гол + Пас
-6

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Арлан

Игры
2

Гол + Пас
-6

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Иртыш

Игры
24

Гол + Пас
-97

Удаления, мин
4

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
24

Гол + Пас
-44

Удаления, мин
10

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Актобе

Игры
5

Гол + Пас
-13

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
14

Гол + Пас
-35

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Актобе

Игры
22

Гол + Пас
-52

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
3

Гол + Пас
-9

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Бейбарыс

Игры
20

Гол + Пас
-41

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас
-9

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
2

Гол + Пас
-6

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
18

Гол + Пас
-38

Удаления, мин

Реклама

Живи спортом!