Артём Микушин
Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
26
Гол + Пас
-80
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2013/14
Команда
Арлан
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Арлан
Игры
11
Гол + Пас
-12
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Бейбарыс
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Бейбарыс
Игры
5
Гол + Пас
-4
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Бейбарыс
Игры
4
Гол + Пас
-11
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Бейбарыс
Игры
34
Гол + Пас
-65
Удаления, мин
Континентальный Кубок 2016/17
Команда
Бейбарыс
Игры
2
Гол + Пас
-4
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Бейбарыс
Игры
27
Гол + Пас
-45
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
-2
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Бейбарыс
Игры
36
Гол + Пас
-64
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Бейбарыс
Игры
5
Гол + Пас
-5
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Бейбарыс
Игры
46
Гол + Пас
-99
Удаления, мин
Континентальный Кубок 2019/20
Команда
Бейбарыс
Игры
1
Гол + Пас
-5
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Иртыш
Игры
26
Гол + Пас
-108
Удаления, мин
6
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Иртыш
Игры
2
Гол + Пас
-6
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Иртыш
Игры
1
Гол + Пас
-6
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Арлан
Игры
2
Гол + Пас
-6
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Иртыш
Игры
24
Гол + Пас
-97
Удаления, мин
4
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
24
Гол + Пас
-44
Удаления, мин
10
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Актобе
Игры
5
Гол + Пас
-13
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
14
Гол + Пас
-35
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Актобе
Игры
22
Гол + Пас
-52
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
3
Гол + Пас
-9
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Бейбарыс
Игры
20
Гол + Пас
-41
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
-9
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
2
Гол + Пас
-6
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
18
Гол + Пас
-38
Удаления, мин