Хоккей

Юсуп Асуханов

Казахстан  Казахстан
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 июня 2000
Команды
Бейбарыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
173
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
77
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
32

Гол + Пас
6+8

Удаления, мин
10

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Иртыш

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Иртыш

Игры
7

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Астана

Игры
16

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
19

Гол + Пас
19+33

Удаления, мин
10

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Астана (мол)

Игры
1

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
62

Гол + Пас
12+12

Удаления, мин
18

Балтийский кубок вызова 2019. Эстония

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
7

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Иртыш

Игры
41

Гол + Пас
11+4

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
3

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Иртыш

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
39

Гол + Пас
4+7

Удаления, мин
2

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Иртыш

Игры
4

Гол + Пас
2+4

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Арлан

Игры
11

Гол + Пас
3+0

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Иртыш

Игры
31

Гол + Пас
13+11

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Иртыш

Игры
32

Гол + Пас
5+3

Удаления, мин
12

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Иртыш

Игры
4

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Бейбарыс

Игры
38

Гол + Пас
7+5

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Алматы

Игры
7

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
25

Гол + Пас
6+7

Удаления, мин
8

