Юсуп Асуханов
Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
32
Гол + Пас
6+8
Удаления, мин
10
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Иртыш
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Иртыш
Игры
7
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Астана
Игры
16
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
19
Гол + Пас
19+33
Удаления, мин
10
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Астана (мол)
Игры
1
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
62
Гол + Пас
12+12
Удаления, мин
18
Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
7
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Иртыш
Игры
41
Гол + Пас
11+4
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
3
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Иртыш
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
39
Гол + Пас
4+7
Удаления, мин
2
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Иртыш
Игры
4
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Арлан
Игры
11
Гол + Пас
3+0
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Иртыш
Игры
31
Гол + Пас
13+11
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Иртыш
Игры
32
Гол + Пас
5+3
Удаления, мин
12
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Иртыш
Игры
4
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Бейбарыс
Игры
38
Гол + Пас
7+5
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Алматы
Игры
7
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
25
Гол + Пас
6+7
Удаления, мин
8