Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Валерий Гурин

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 декабря 1996
Команды
Горняк
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
84
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Высшая Хоккейная Лига 2016/17

Команда
ТХК

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
55

Гол + Пас
15+20

Удаления, мин
6

Континентальный Кубок 2017/18

Команда
Номад

Игры
6

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
4

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Номад

Игры
64

Гол + Пас
15+27

Удаления, мин
58

Кубок Евровызова. Венгрия 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин

Кубок Наследия. Южная Корея 2019

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин

Зимняя Универсиада 2019

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
7

Гол + Пас
5+12

Удаления, мин
4

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Номад

Игры
49

Гол + Пас
6+17

Удаления, мин
14

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21

Команда
Казахстан-2

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Торпедо УК

Игры
42

Гол + Пас
6+13

Удаления, мин
14

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Торпедо УК

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
27

Гол + Пас
12+8

Удаления, мин
22

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
21

Гол + Пас
11+13

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Горняк

Игры
8

Гол + Пас
4+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Актобе

Игры
20

Гол + Пас
2+4

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Горняк

Игры
6

Гол + Пас
5+3

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Горняк

Игры
45

Гол + Пас
23+32

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Горняк

Игры
3

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Горняк

Игры
24

Гол + Пас
19+28

Удаления, мин

Реклама

Живи спортом!