Валерий Гурин
Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Команда
ТХК
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
55
Гол + Пас
15+20
Удаления, мин
6
Континентальный Кубок 2017/18
Команда
Номад
Игры
6
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
64
Гол + Пас
15+27
Удаления, мин
58
Кубок Евровызова. Венгрия 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
Кубок Наследия. Южная Корея 2019
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
Зимняя Универсиада 2019
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
7
Гол + Пас
5+12
Удаления, мин
4
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Номад
Игры
49
Гол + Пас
6+17
Удаления, мин
14
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
Команда
Казахстан-2
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Торпедо УК
Игры
42
Гол + Пас
6+13
Удаления, мин
14
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Торпедо УК
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
27
Гол + Пас
12+8
Удаления, мин
22
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
21
Гол + Пас
11+13
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Горняк
Игры
8
Гол + Пас
4+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Актобе
Игры
20
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Горняк
Игры
6
Гол + Пас
5+3
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Горняк
Игры
45
Гол + Пас
23+32
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Горняк
Игры
3
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Горняк
Игры
24
Гол + Пас
19+28
Удаления, мин