Хоккей

Кирилл Пак

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 февраля 1999
Команды
Иртыш
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
173
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
70
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
16

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
32

Гол + Пас
0+5

Удаления, мин
16

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Астана

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Астана

Игры
16

Гол + Пас

Удаления, мин
8

Молодежная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
42

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
10

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Астана (мол)

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
6

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Алматы

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Астана

Игры
54

Гол + Пас
3+8

Удаления, мин
22

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Иртыш

Игры
35

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
10

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Иртыш

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Иртыш

Игры
3

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Иртыш

Игры
33

Гол + Пас
2+12

Удаления, мин
30

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Иртыш

Игры
14

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Иртыш

Игры
18

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
8

