Кирилл Пак
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
16
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
32
Гол + Пас
0+5
Удаления, мин
16
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Астана
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Астана
Игры
16
Гол + Пас
Удаления, мин
8
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
42
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
10
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Астана (мол)
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
6
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Алматы
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Астана
Игры
54
Гол + Пас
3+8
Удаления, мин
22
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Иртыш
Игры
35
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
10
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Иртыш
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Иртыш
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Иртыш
Игры
33
Гол + Пас
2+12
Удаления, мин
30
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Иртыш
Игры
14
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Иртыш
Игры
18
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
8