Иван Кучин
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Горняк
Игры
52
Гол + Пас
7+14
Удаления, мин
36
Кубок Казахстана 2013/14
Команда
Горняк
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Горняк
Игры
55
Гол + Пас
10+21
Удаления, мин
83
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Арлан
Игры
63
Гол + Пас
18+36
Удаления, мин
56
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Арлан
Игры
71
Гол + Пас
17+32
Удаления, мин
24
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Барыс
Игры
67
Гол + Пас
5+9
Удаления, мин
20
Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Барыс
Игры
10
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Арлан
Игры
30
Гол + Пас
10+30
Удаления, мин
28
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан
Игры
9
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Зимние Олимпийские игры 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Евровызова. Польша 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
16
Гол + Пас
4+10
Удаления, мин
14
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Бейбарыс
Игры
48
Гол + Пас
12+35
Удаления, мин
55
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Бейбарыс
Игры
5
Гол + Пас
2+7
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Бейбарыс
Игры
62
Гол + Пас
15+39
Удаления, мин
89
Континентальный Кубок 2019/20
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Торпедо УК
Игры
48
Гол + Пас
9+18
Удаления, мин
16
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Торпедо УК
Игры
5
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
51
Гол + Пас
14+13
Удаления, мин
22
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Актобе
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Актобе
Игры
44
Гол + Пас
12+35
Удаления, мин
37
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Актобе
Игры
6
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Актобе
Игры
61
Гол + Пас
13+18
Удаления, мин
65