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Хоккей Высшая лига РК Pro Hokei Ligasy 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины

Алматы - Бейбарыс (09.12.2020)

Описание матча История встреч Турнирная таблица
Турнир: Pro Hokei Ligasy 2020/21
Этап турнира: Регулярный чемпионат, мужчины
Дата проведения: Вчера 19:00
Место проведения: Казахстан, Алматы , СК "Алматы Арена"
Статус соревнования: закончен
Алматы
Алматы
(Алматы) 		1:6
(1:0, 0:4, 0:2) 		Бейбарыс
Бейбарыс
(Атырау)

Протокол соревнования

6:06 Гол Вячеслав Ананьин, ассистент: Кирилл Щукин, Артем Бурделев
26:50 Гол в большинстве Денис Курепанов, ассистент: Александр Воробьев, Кирилл Старцев
28:49 Гол в большинстве Алексей Закарлюкин, ассистент: Егор Кожевников, Иван Степаненко
37:49 Гол Александр Воробьев, ассистент: Денис Курепанов, Алексей Иванов
38:43 Гол Артем Гарифулин, ассистент: Евгений Гевель, Алексей Закарлюкин
42:15 Гол Александр Ананичев
46:53 Гол в большинстве Михаил Дыньков, ассистент: Евгений Болякин, Владимир Боровков

Составы команд

Россия вр 34 Антон Гичев
Россия зщ 7 Вячеслав Ананьин Гол
Россия зщ Евгений Борисов
Россия зщ 9 Антон Кудрявцев
Казахстан зщ 21 Руслан Курсакбаев
Россия зщ 33 Егор Наместников
Казахстан Россия зщ 47 Александр Писарев
Россия зщ Кирилл Щукин Гол
Казахстан Россия зщ 2 Всеволод Яхонт
Казахстан Россия нп 18 Никита Баженов
Казахстан нп 10 Нурсултан Бельгибаев
Казахстан Россия нп 11 Артем Бурделев Гол
Россия нп 19 Станислав Бутузов
Казахстан нп 92 Андрей Буяльский
Казахстан нп 63 Владимир Волков
Россия нп 13 Алексей Ефимов
Россия нп 44 Вячеслав Ипатов
Казахстан Россия нп Денис Клемешов
Казахстан Россия нп 8 Илья Ковзалов
Россия нп 17 Савелий Малетин
Казахстан нп 23 Андрей Спиридонов
Казахстан Россия вр Алексей Иванов Гол
Казахстан Россия зщ 71 Евгений Болякин Гол в большинстве
Казахстан Россия зщ 9 Евгений Гевель Гол
Россия зщ 87 Денис Григоркевич
Россия зщ Михаил Дыньков Гол в большинстве
Казахстан Россия зщ 25 Алексей Ишмаметьев
Россия зщ 23 Алексей Рыжих
Казахстан зщ 88 Иван Степаненко Гол в большинстве
Казахстан Россия нп 65 Александр Ананичев Гол
Россия нп 98 Владимир Бакика
Россия нп 77 Глеб Бандуркин
Россия нп Владимир Боровков Гол в большинстве
Казахстан Россия нп 17 Александр Воробьев Гол в большинстве Гол
Казахстан нп Руслан Габазов
Россия нп Артем Гарифулин Гол
Россия нп Алексей Закарлюкин Гол в большинстве Гол
Россия нп Егор Кожевников Гол в большинстве
Россия нп 14 Денис Курепанов Гол в большинстве Гол
Казахстан нп Антон Петров
Казахстан нп Константин Савенков
Россия нп 21 Кирилл Старцев Гол в большинстве
Россия нп 97 Ильдус Сулейманов
27 Средний возраст игроков 26.8

Скамейка запасных

Казахстан вр Алишер Шалманов
Казахстан вр 40 Салим Базарбеков

Тренеры команд

Казахстан Россия Главный тренер Павел Дума
Казахстан Россия Главный тренер Артём Аргоков

Арбитры соревнования

Казахстан Главный судья Владимир Суслов
Казахстан Главный судья Аркадий Субботин
Казахстан Главный судья Жансаят Женис
Казахстан Главный судья Диас Михрамов
 
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