Александр Ананичев
Кубок мира среди молодежных команд 2015
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
44
Гол + Пас
5+17
Удаления, мин
12
Кубок мира среди молодежных команд 2016
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
6
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
40
Гол + Пас
12+15
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
59
Гол + Пас
12+18
Удаления, мин
12
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
54
Гол + Пас
7+12
Удаления, мин
18
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
53
Гол + Пас
4+6
Удаления, мин
12
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Бейбарыс
Игры
52
Гол + Пас
12+25
Удаления, мин
28
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Бейбарыс
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Бейбарыс
Игры
4
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Бейбарыс
Игры
60
Гол + Пас
21+26
Удаления, мин
16
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
11
Гол + Пас
2+6
Удаления, мин
8
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
10
Гол + Пас
1+5
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
16
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Кулагер
Игры
5
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Кулагер
Игры
35
Гол + Пас
8+6
Удаления, мин
8
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Алматы
Игры
15
Гол + Пас
1+11
Удаления, мин
4