|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Химик Вс
|
2
|
0+1
|
|24 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Химик Вс
|
4
|
0+1
|
4
|23 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Рязань
|
4
|
|
2
|22 (27)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Номад
|
5
|
2+2
|
14
|2 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Номад
|
47
|
5+9
|
32
|5 (10)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Алматы
|
5
|
1+2
|
4
|2 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Алматы
|
44
|
9+19
|
24
|3 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Алматы
|
39
|
8+10
|
50
|8 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Алматы
|
3
|
0+3
|
|2 (4)