Хоккей

Денис Клемешов

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
41 год
Действующий
Да
Дата рождения
15 апреля 1984
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
80
Профиль спортсмена

Кубок Казахстана по хоккею 2012/13

Команда
Иртыш

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Игры
50

Гол + Пас
12+11

Удаления, мин
28

Кубок Казахстана 2013/14

Команда
Иртыш

Игры
5

Гол + Пас
5+1

Удаления, мин
12

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Игры
56

Гол + Пас
13+10

Удаления, мин
44

Континентальный Кубок 2013/14

Команда
Иртыш

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Иртыш

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальный Кубок 2014/15

Команда
Иртыш

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Игры
63

Гол + Пас
16+23

Удаления, мин
57

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Иртыш

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Иртыш

Игры
47

Гол + Пас
5+12

Удаления, мин
51

Континентальный Кубок 2015/16

Команда
Иртыш

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Иртыш

Игры
5

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Иртыш

Игры
60

Гол + Пас
16+22

Удаления, мин
14

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Иртыш

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Иртыш

Игры
52

Гол + Пас
18+31

Удаления, мин
34

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Арлан

Игры
56

Гол + Пас
6+15

Удаления, мин
27

Континентальный Кубок 2018/19

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Кулагер

Игры
15

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
12

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Актобе

Игры
44

Гол + Пас
2+10

Удаления, мин
20

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Алматы

Игры
25

Гол + Пас
4+8

Удаления, мин
29

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Алматы

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Живи спортом!