Денис Клемешов
Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
Команда
Иртыш
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Иртыш
Игры
50
Гол + Пас
12+11
Удаления, мин
28
Кубок Казахстана 2013/14
Команда
Иртыш
Игры
5
Гол + Пас
5+1
Удаления, мин
12
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Иртыш
Игры
56
Гол + Пас
13+10
Удаления, мин
44
Континентальный Кубок 2013/14
Команда
Иртыш
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Иртыш
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальный Кубок 2014/15
Команда
Иртыш
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Иртыш
Игры
63
Гол + Пас
16+23
Удаления, мин
57
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Иртыш
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Иртыш
Игры
47
Гол + Пас
5+12
Удаления, мин
51
Континентальный Кубок 2015/16
Команда
Иртыш
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Иртыш
Игры
5
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Иртыш
Игры
60
Гол + Пас
16+22
Удаления, мин
14
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Иртыш
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Иртыш
Игры
52
Гол + Пас
18+31
Удаления, мин
34
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Арлан
Игры
56
Гол + Пас
6+15
Удаления, мин
27
Континентальный Кубок 2018/19
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Кулагер
Игры
15
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
12
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Актобе
Игры
44
Гол + Пас
2+10
Удаления, мин
20
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Алматы
Игры
25
Гол + Пас
4+8
Удаления, мин
29
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Алматы
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин