Нурсултан Бельгибаев
Хоккей. Контрольные игры 2012/13
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
5
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
8
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
44
Гол + Пас
9+20
Удаления, мин
24
Кубок Казахстана 2013/14
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
48
Гол + Пас
9+7
Удаления, мин
59
Зимняя Универсиада 2013
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
6
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Евровызова 2013/14
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Номад
Игры
5
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
56
Гол + Пас
10+20
Удаления, мин
64
Зимняя Универсиада 2015
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Хоккей. Контрольные игры 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Номад
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Номад
Игры
35
Гол + Пас
9+11
Удаления, мин
16
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Барыс
Игры
40
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Номад
Игры
14
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
8
Зимние Азиатские игры 2017
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Мемориал Виктора Блинова 2017. Омск
Команда
Барыс
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Барыс
Игры
11
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
47
Гол + Пас
9+8
Удаления, мин
44
Континентальный Кубок 2017/18
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Зимние Олимпийские игры 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Евровызова. Польша 2018
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
5
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
53
Гол + Пас
15+15
Удаления, мин
41
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Алматы
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
6
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Алматы
Игры
52
Гол + Пас
14+17
Удаления, мин
24
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
Команда
Казахстан-2
Игры
2
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Алматы
Игры
45
Гол + Пас
17+23
Удаления, мин
81
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Алматы
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Kazakhstan Hockey Open 2021
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
28
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
31
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Алматы
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
15
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
8