Хоккей

Нурсултан Бельгибаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
34 года
Действующий
Да
Дата рождения
3 августа 1991
Команды
Бейбарыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Хоккей. Контрольные игры 2012/13

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана по хоккею 2012/13

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Молодежная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
5

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
8

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
44

Гол + Пас
9+20

Удаления, мин
24

Кубок Казахстана 2013/14

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
48

Гол + Пас
9+7

Удаления, мин
59

Зимняя Универсиада 2013

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
6

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Евровызова 2013/14

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Номад

Игры
5

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
56

Гол + Пас
10+20

Удаления, мин
64

Зимняя Универсиада 2015

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Хоккей. Контрольные игры 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Номад

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Номад

Игры
35

Гол + Пас
9+11

Удаления, мин
16

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Барыс

Игры
40

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Номад

Игры
14

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
8

Зимние Азиатские игры 2017

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Мемориал Виктора Блинова 2017. Омск

Команда
Барыс

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Барыс

Игры
11

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
47

Гол + Пас
9+8

Удаления, мин
44

Континентальный Кубок 2017/18

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Зимние Олимпийские игры 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Евровызова. Польша 2018

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
5

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
53

Гол + Пас
15+15

Удаления, мин
41

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Алматы

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
6

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Алматы

Игры
52

Гол + Пас
14+17

Удаления, мин
24

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21

Команда
Казахстан-2

Игры
2

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Алматы

Игры
45

Гол + Пас
17+23

Удаления, мин
81

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Алматы

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Kazakhstan Hockey Open 2021

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
28

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
31

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Алматы

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
15

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
8

