Хоккей

Артем Ананичев

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 октября 1996
Команды
Бейбарыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
84
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок мира среди молодежных команд 2015

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
43

Гол + Пас
4+14

Удаления, мин
16

Кубок мира среди молодежных команд 2016

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
6

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
6

Молодежная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
50

Гол + Пас
21+23

Удаления, мин
51

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Темиртау

Игры
47

Гол + Пас
7+17

Удаления, мин
26

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
7

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
27

Гол + Пас
1+6

Удаления, мин
8

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
60

Гол + Пас
5+8

Удаления, мин
14

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Бейбарыс

Игры
50

Гол + Пас
13+17

Удаления, мин
32

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Бейбарыс

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Бейбарыс

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Бейбарыс

Игры
53

Гол + Пас
12+30

Удаления, мин
20

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Арлан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Бейбарыс

Игры
51

Гол + Пас
8+13

Удаления, мин
18

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
30

Гол + Пас
7+9

Удаления, мин
6

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Кулагер

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Кулагер

Игры
39

Гол + Пас
5+18

Удаления, мин
14

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
26

Гол + Пас
6+9

Удаления, мин
10

