Артем Ананичев
Кубок мира среди молодежных команд 2015
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
43
Гол + Пас
4+14
Удаления, мин
16
Кубок мира среди молодежных команд 2016
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
6
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
6
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
50
Гол + Пас
21+23
Удаления, мин
51
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
47
Гол + Пас
7+17
Удаления, мин
26
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
7
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
27
Гол + Пас
1+6
Удаления, мин
8
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
60
Гол + Пас
5+8
Удаления, мин
14
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Бейбарыс
Игры
50
Гол + Пас
13+17
Удаления, мин
32
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Бейбарыс
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Бейбарыс
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Бейбарыс
Игры
53
Гол + Пас
12+30
Удаления, мин
20
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Арлан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Бейбарыс
Игры
51
Гол + Пас
8+13
Удаления, мин
18
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
30
Гол + Пас
7+9
Удаления, мин
6
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Кулагер
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Кулагер
Игры
39
Гол + Пас
5+18
Удаления, мин
14
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
26
Гол + Пас
6+9
Удаления, мин
10