|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Белые Медведи (мол)
|
2
|
1+0
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Белые Медведи (мол)
|
4
|
4+1
|
|3 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Белые Медведи (мол)
|
2
|
|
2
|1 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Челмет
|
4
|
1+2
|
|16 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Челмет
|
3
|
|
|18 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Ермак
|
2
|
|
4
|6 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Сокол
|
2
|
0+1
|
2
|12 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сарыарка
|
3
|
|
|5 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Рубин
|
1
|
|
|1 (16)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Бейбарыс
|
36
|
7+20
|
14
|3 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Бейбарыс
|
2
|
0+1
|
|4 (4)