Хоккей

Никита Баженов

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 марта 1996
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
77
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Сибирские Снайперы (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Сибирские Снайперы (мол)

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Сибирские Снайперы (мол)

Игры
4

Гол + Пас
4+1

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Арлан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Арлан

Игры
46

Гол + Пас
7+8

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Арлан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Арлан

Игры
31

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
30

Континентальный Кубок 2018/19

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Арлан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Арлан

Игры
14

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
4

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Алматы

Игры
39

Гол + Пас
10+3

Удаления, мин
8

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21

Команда
Казахстан-2

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Алматы

Игры
48

Гол + Пас
11+11

Удаления, мин
26

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Алматы

Игры
3

Гол + Пас
4+1

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Алматы

Игры
3

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Бейбарыс

Игры
28

Гол + Пас
9+6

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Алматы

Игры
32

Гол + Пас
17+16

Удаления, мин
22

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Алматы

Игры
28

Гол + Пас
12+15

Удаления, мин
14

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Кулагер

Игры
15

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
58

Гол + Пас
19+25

Удаления, мин
55

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
48

Гол + Пас
7+13

Удаления, мин
14

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
12

Гол + Пас
3+8

Удаления, мин
8

