Никита Баженов
Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Сибирские Снайперы (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Сибирские Снайперы (мол)
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Сибирские Снайперы (мол)
Игры
4
Гол + Пас
4+1
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Арлан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Арлан
Игры
46
Гол + Пас
7+8
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Арлан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Арлан
Игры
31
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
30
Континентальный Кубок 2018/19
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Арлан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Арлан
Игры
14
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Алматы
Игры
39
Гол + Пас
10+3
Удаления, мин
8
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
Команда
Казахстан-2
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Алматы
Игры
48
Гол + Пас
11+11
Удаления, мин
26
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Алматы
Игры
3
Гол + Пас
4+1
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Алматы
Игры
3
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Бейбарыс
Игры
28
Гол + Пас
9+6
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Алматы
Игры
32
Гол + Пас
17+16
Удаления, мин
22
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Алматы
Игры
28
Гол + Пас
12+15
Удаления, мин
14
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Кулагер
Игры
15
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
58
Гол + Пас
19+25
Удаления, мин
55
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
48
Гол + Пас
7+13
Удаления, мин
14
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
12
Гол + Пас
3+8
Удаления, мин
8