Хоккей

Илья Рыжий

Казахстан  Казахстан
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
26 декабря 1998
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
171
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
74
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
55

Гол + Пас
2+5

Удаления, мин
87

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
8

Молодежная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
56

Гол + Пас
1+5

Удаления, мин
70

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
40

Гол + Пас
3+6

Удаления, мин
56

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
35

Гол + Пас
0+5

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Бейбарыс

Игры
39

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин
20

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Бейбарыс

Игры
2

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Бейбарыс

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Бейбарыс

Игры
47

Гол + Пас
4+11

Удаления, мин
28

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Кулагер

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Кулагер

Игры
44

Гол + Пас
4+11

Удаления, мин
30

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Кулагер

Игры
5

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Торпедо УК

Игры
32

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
12

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Кулагер

Игры
12

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
21

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Кулагер

Игры
5

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Кулагер

Игры
40

Гол + Пас
2+12

Удаления, мин
56

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
20

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
8

