Илья Рыжий
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
55
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
87
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
8
Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
56
Гол + Пас
1+5
Удаления, мин
70
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
40
Гол + Пас
3+6
Удаления, мин
56
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
35
Гол + Пас
0+5
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Бейбарыс
Игры
39
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
20
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Бейбарыс
Игры
2
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Бейбарыс
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Бейбарыс
Игры
47
Гол + Пас
4+11
Удаления, мин
28
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Кулагер
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Кулагер
Игры
44
Гол + Пас
4+11
Удаления, мин
30
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Кулагер
Игры
5
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Торпедо УК
Игры
32
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
12
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Кулагер
Игры
12
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
21
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Кулагер
Игры
5
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Кулагер
Игры
40
Гол + Пас
2+12
Удаления, мин
56
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
20
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
8