Хоккей

Владимир Волков

Казахстан  Казахстан
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
3 октября 1996
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
177
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Беркут

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин

Азиатский кубок вызова

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Беркут

Игры
21

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
6

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Темиртау

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Темиртау

Игры
44

Гол + Пас
8+6

Удаления, мин
14

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
2+5

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Темиртау

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Темиртау

Игры
60

Гол + Пас
4+6

Удаления, мин
30

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Сарыарка

Игры
7

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Темиртау

Игры
37

Гол + Пас
3+12

Удаления, мин
40

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
53

Гол + Пас
11+16

Удаления, мин
42

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Алматы

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Алматы

Игры
54

Гол + Пас
2+11

Удаления, мин
57

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Алматы

Игры
52

Гол + Пас
8+14

Удаления, мин
28

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Алматы

Игры
3

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
7

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
26

Гол + Пас
7+16

Удаления, мин
10

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Кулагер

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Кулагер

Игры
47

Гол + Пас
5+10

Удаления, мин
16

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Арлан

Игры
59

Гол + Пас
6+13

Удаления, мин
6

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Арлан

Игры
52

Гол + Пас
12+36

Удаления, мин
44

Континентальный кубок 2024/25

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Qazaqstan Hockey Open 2025

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат мира 2024/25

Команда
Казахстан

Игры
7

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Барыс

Игры
8

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Номад

Игры
5

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Живи спортом!