Владимир Волков
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Беркут
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
Азиатский кубок вызова
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Беркут
Игры
21
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
6
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Темиртау
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Темиртау
Игры
44
Гол + Пас
8+6
Удаления, мин
14
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Темиртау
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Темиртау
Игры
60
Гол + Пас
4+6
Удаления, мин
30
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Сарыарка
Игры
7
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
37
Гол + Пас
3+12
Удаления, мин
40
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
53
Гол + Пас
11+16
Удаления, мин
42
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Алматы
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Алматы
Игры
54
Гол + Пас
2+11
Удаления, мин
57
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Алматы
Игры
52
Гол + Пас
8+14
Удаления, мин
28
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Алматы
Игры
3
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
7
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
26
Гол + Пас
7+16
Удаления, мин
10
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Кулагер
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Кулагер
Игры
47
Гол + Пас
5+10
Удаления, мин
16
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Арлан
Игры
59
Гол + Пас
6+13
Удаления, мин
6
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Арлан
Игры
52
Гол + Пас
12+36
Удаления, мин
44
Континентальный кубок 2024/25
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Qazaqstan Hockey Open 2025
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат мира 2024/25
Команда
Казахстан
Игры
7
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2025/26
Команда
Барыс
Игры
8
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Номад
Игры
5
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2