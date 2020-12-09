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Хоккей Высшая лига РК Pro Hokei Ligasy 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины

Номад - Темиртау (09.12.2020)

Описание матча История встреч Турнирная таблица
Турнир: Pro Hokei Ligasy 2020/21
Этап турнира: Регулярный чемпионат, мужчины
Дата проведения: Вчера 17:00
Место проведения: Казахстан, Нур-Султан , СК Барыс Арена
Статус соревнования: закончен
Номад
Номад
(Нур-Султан) 		5:3
(1:2, 3:1, 1:0) 		Темиртау
Темиртау
(Темиртау)

Протокол соревнования

18:36 Гол в большинстве Алихан Асетов, ассистент: Дмитрий Гренц, Мадияр Ибрайбеков
24:35 Гол в большинстве Алексей Зубов, ассистент: Мадияр Ибрайбеков
26:29 Гол Саян Данияр, ассистент: Андрей Рунов, Артур Гатиятов
34:41 Гол Захар Пархоменко, ассистент: Алексей Зубов
59:53 Гол в пустые ворота Саян Данияр
0:57 Гол Евгений Королинский, ассистент: Глеб Штайгер, Антон Кошелев
2:17 Гол Айдос Жорабек, ассистент: Сергей Жилов
33:27 Гол в большинстве Денис Михнин, ассистент: Владислав Кулиев, Антон Шохов

Составы команд

Казахстан Россия вр 30 Владимир Крамарь
Казахстан Россия зщ 36 Артем Бакушин
Казахстан зщ 51 Мадияр Ибрайбеков Гол в большинстве Гол в большинстве
Россия зщ 70 Даниил Киселев
Россия зщ Иван Комаровский
Казахстан зщ 31 Артем Королев
Казахстан Россия зщ 79 Александр Пелевин
Казахстан нп 96 Алихан Асетов Гол в большинстве
Казахстан нп 15 Артур Гатиятов Гол
Казахстан нп Дмитрий Гренц Гол в большинстве
Казахстан Россия нп 68 Дмитрий Гурков
Казахстан нп 77 Саян Данияр Гол Гол в пустые ворота
Казахстан Россия нп 98 Алексей Зубов Гол в большинстве Гол
Россия нп 13 Иван Клепко
Казахстан нп 88 Батырлан Муратов
Казахстан Россия нп 27 Антон Некряч
Казахстан нп 99 Захар Пархоменко Гол
Россия нп 52 Андрей Рунов Гол
Казахстан Россия нп 76 Андрей Яковлев
Казахстан вр 30 Демид Еремеев
Россия зщ 95 Владислав Цуриков
Беларусь зщ 28 Кирилл Чайка
Россия зщ 26 Сергей Чеботов
Россия зщ 15 Антон Шохов Гол в большинстве
Россия зщ Глеб Штайгер Гол
Казахстан зщ 33 Виталий Шульга
Казахстан Россия зщ 87 Данил Щекин
Казахстан нп 94 Роман Бычков
Казахстан нп 61 Руслан Демин
Россия нп Сергей Жилов Гол
Казахстан нп 7 Айдос Жорабек Гол
Россия нп Никита В. Колесников
Казахстан нп Евгений Королинский Гол
Россия нп 53 Антон Кошелев Гол
Россия нп 16 Владислав Кулиев Гол в большинстве
Россия нп 81 Евгений Лызин
Россия нп 82 Денис Михнин Гол в большинстве
Россия нп 23 Василий Москалев
Казахстан нп 19 Константин Пальмтаг
Казахстан нп 10 Сергей Пряхин
22.8 Средний возраст игроков 21.8

Скамейка запасных

Казахстан вр 60 Денис Каратаев
Казахстан вр 35 Валерий Куликов

Тренеры команд

Казахстан Главный тренер Александр Высоцкий
Казахстан Главный тренер Роман Козлов

Арбитры соревнования

Казахстан Главный судья Сергей Соболев
Казахстан Главный судья Андрей Коровкин
Казахстан Линейный судья Тимур Искаков
Казахстан Линейный судья Антон Боряев
 
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