Руслан Демин
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
14
Гол + Пас
5+4
Удаления, мин
8
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
31
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
49
Гол + Пас
6+8
Удаления, мин
69
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Кыран (мол)
Игры
6
Гол + Пас
2+7
Удаления, мин
18
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
6
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
Команда
Кыран (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
4
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
41
Гол + Пас
2+9
Удаления, мин
16
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Кыран (мол)
Игры
2
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Темиртау
Игры
50
Гол + Пас
3+8
Удаления, мин
40
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Темиртау
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
48
Гол + Пас
8+12
Удаления, мин
24
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
46
Гол + Пас
14+17
Удаления, мин
32
Зимняя Универсиада 2023
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
7
Гол + Пас
1+6
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
57
Гол + Пас
10+17
Удаления, мин
26
Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
45
Гол + Пас
5+15
Удаления, мин
22
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Зимняя Универсиада 2025
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
26
Гол + Пас
6+9
Удаления, мин
26