Хоккей

Руслан Демин

Казахстан  Казахстан
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
3 января 2000
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
177
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
79
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Темиртау

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Темиртау

Игры
14

Гол + Пас
5+4

Удаления, мин
8

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
31

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
49

Гол + Пас
6+8

Удаления, мин
69

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Кыран (мол)

Игры
6

Гол + Пас
2+7

Удаления, мин
18

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
6

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Кубок молодежной лиги Казахстана 2019

Команда
Кыран (мол)

Игры
3

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
4

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
41

Гол + Пас
2+9

Удаления, мин
16

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Кыран (мол)

Игры
2

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин

Балтийский кубок вызова 2019. Эстония

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Темиртау

Игры
50

Гол + Пас
3+8

Удаления, мин
40

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Темиртау

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
48

Гол + Пас
8+12

Удаления, мин
24

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
46

Гол + Пас
14+17

Удаления, мин
32

Зимняя Универсиада 2023

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
7

Гол + Пас
1+6

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
57

Гол + Пас
10+17

Удаления, мин
26

Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
45

Гол + Пас
5+15

Удаления, мин
22

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Зимняя Универсиада 2025

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
26

Гол + Пас
6+9

Удаления, мин
26

