Константин Пальмтаг
Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
17
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
14
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Бейбарыс
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Бейбарыс
Игры
65
Гол + Пас
3+6
Удаления, мин
61
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Бейбарыс
Игры
64
Гол + Пас
0+7
Удаления, мин
57
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
54
Гол + Пас
3+12
Удаления, мин
67
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Темиртау
Игры
46
Гол + Пас
2+7
Удаления, мин
73
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Темиртау
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Иртыш
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
10
Гол + Пас
Удаления, мин
12
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Кулагер
Игры
30
Гол + Пас
3+8
Удаления, мин
45
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Горняк
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Горняк
Игры
30
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
44
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
60
Гол + Пас
0+8
Удаления, мин
109
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
27
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
33
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
39
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
24
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
20