Хоккей

Константин Пальмтаг

Казахстан  Казахстан
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 января 1997
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
173
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
70
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
17

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
14

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Бейбарыс

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Бейбарыс

Игры
65

Гол + Пас
3+6

Удаления, мин
61

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Бейбарыс

Игры
64

Гол + Пас
0+7

Удаления, мин
57

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
54

Гол + Пас
3+12

Удаления, мин
67

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Темиртау

Игры
46

Гол + Пас
2+7

Удаления, мин
73

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Темиртау

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Иртыш

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
10

Гол + Пас

Удаления, мин
12

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Кулагер

Игры
30

Гол + Пас
3+8

Удаления, мин
45

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Горняк

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Горняк

Игры
30

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
44

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
60

Гол + Пас
0+8

Удаления, мин
109

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
27

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
33

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
39

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
24

Гол + Пас
2+5

Удаления, мин
20

