|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
1+3
|
|2 (6)
|Кубок мира среди молодежных команд 2017
|Снежные Барсы (мол)
|
6
|
2+2
|
2
|2 (4)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Снежные Барсы (мол)
|
56
|
15+30
|
18
|12 (16)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Номад
|
7
|
|
2
|1 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-20)
|
3
|
0+2
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
|Казахстан (U-20)
|
5
|
4+3
|
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Номад
|
4
|
1+0
|
|5 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
62
|
25+42
|
20
|7 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
6
|
5+3
|
|5 (5)
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Барыс
|
2
|
|
|2 (12)
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Снежные Барсы (мол)
|
9
|
5+7
|
2
|15 (17)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Номад
|
46
|
2+11
|
10
|14 (16)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Номад
|
56
|
12+23
|
12
|5 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Номад
|
3
|
1+0
|
|4 (5)