Хоккей

Дмитрий Гренц

Казахстан  Казахстан
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
10 июня 1996
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
186
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
89
Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2013/14

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
47

Гол + Пас
4+7

Удаления, мин
28

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
27

Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
2

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
57

Гол + Пас
16+22

Удаления, мин
42

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

Хоккей. Контрольные игры 2015/16

Команда
Барыс

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Хоккей. Контрольные игры 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Барыс

Игры
26

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
32

Гол + Пас
14+13

Удаления, мин
16

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
2

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Барыс

Игры
31

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Номад

Игры
31

Гол + Пас
19+13

Удаления, мин
16

Зимняя Универсиада 2017

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
6

Гол + Пас
5+4

Удаления, мин
4

Зимние Азиатские игры 2017

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Барыс

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Торпедо УК

Игры
23

Гол + Пас
2+5

Удаления, мин
10

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
8

Гол + Пас
5+2

Удаления, мин

Континентальный Кубок 2017/18

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан

Игры
9

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин

Зимние Олимпийские игры 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Евровызова. Польша 2018

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
4

Континентальная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Барыс

Игры
28

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
8

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Номад

Игры
29

Гол + Пас
12+15

Удаления, мин
14

Кубок Евровызова. Венгрия 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин

Кубок Наследия. Южная Корея 2019

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Торпедо УК

Игры
59

Гол + Пас
10+10

Удаления, мин
26

Континентальная Хоккейная Лига 2020/21

Команда
Барыс

Игры
10

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Торпедо УК

Игры
27

Гол + Пас
10+7

Удаления, мин
37

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Номад

Игры
10

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Торпедо УК

Игры
5

Гол + Пас
2+4

Удаления, мин

Kazakhstan Hockey Open 2021

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2021/22

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
4

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
47

Гол + Пас
28+37

Удаления, мин
17

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Арлан

Игры
9

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин

1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат мира 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
1+7

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Арлан

Игры
62

Гол + Пас
24+47

Удаления, мин
18

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Qazaqstan Hockey Open 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Хумо

Игры
2

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Хумо

Игры
43

Гол + Пас
9+16

Удаления, мин
16

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Зимние Азиатские игры 2025

Команда
Казахстан

Игры
8

Гол + Пас
6+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
5

Гол + Пас
3+3

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
28

Гол + Пас
10+22

Удаления, мин
15

