Дмитрий Гренц
Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2013/14
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
47
Гол + Пас
4+7
Удаления, мин
28
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
27
Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
2
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
57
Гол + Пас
16+22
Удаления, мин
42
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Хоккей. Контрольные игры 2015/16
Команда
Барыс
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Хоккей. Контрольные игры 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Барыс
Игры
26
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
32
Гол + Пас
14+13
Удаления, мин
16
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
2
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Барыс
Игры
31
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Номад
Игры
31
Гол + Пас
19+13
Удаления, мин
16
Зимняя Универсиада 2017
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
6
Гол + Пас
5+4
Удаления, мин
4
Зимние Азиатские игры 2017
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Барыс
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Торпедо УК
Игры
23
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
10
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
8
Гол + Пас
5+2
Удаления, мин
Континентальный Кубок 2017/18
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан
Игры
9
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
Зимние Олимпийские игры 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Евровызова. Польша 2018
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
4
Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Барыс
Игры
28
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
8
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
29
Гол + Пас
12+15
Удаления, мин
14
Кубок Евровызова. Венгрия 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
Кубок Наследия. Южная Корея 2019
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Торпедо УК
Игры
59
Гол + Пас
10+10
Удаления, мин
26
Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Команда
Барыс
Игры
10
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Торпедо УК
Игры
27
Гол + Пас
10+7
Удаления, мин
37
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Номад
Игры
10
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Торпедо УК
Игры
5
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
Kazakhstan Hockey Open 2021
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2021/22
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
4
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
47
Гол + Пас
28+37
Удаления, мин
17
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Арлан
Игры
9
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат мира 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
1+7
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Арлан
Игры
62
Гол + Пас
24+47
Удаления, мин
18
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Qazaqstan Hockey Open 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Хумо
Игры
2
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Хумо
Игры
43
Гол + Пас
9+16
Удаления, мин
16
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Зимние Азиатские игры 2025
Команда
Казахстан
Игры
8
Гол + Пас
6+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
5
Гол + Пас
3+3
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
28
Гол + Пас
10+22
Удаления, мин
15