|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Сибирские Снайперы (мол)
|
2
|
|
2
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Сибирские Снайперы (мол)
|
4
|
3+1
|
|9 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Сибирские Снайперы (мол)
|
1
|
1+2
|
2
|5 (9)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Номад
|
4
|
1+0
|
20
|2 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Номад
|
56
|
28+16
|
12
|4 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Ермак
|
3
|
|
2
|13 (26)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Номад
|
3
|
1+1
|
|3 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Номад
|
40
|
6+4
|
43
|1 (10)
|Континентальный Кубок 2017/18
|Номад
|
6
|
|
|2 (4)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Номад
|
2
|
|
|2 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Номад
|
2
|
|
|5 (10)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Бейбарыс
|
57
|
22+20
|
26
|1 (10)
|Кубок Евровызова. Венгрия 2018
|Казахстан
|
3
|
0+1
|
|1 (4)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан
|
2
|
1+0
|
|Кубок Наследия. Южная Корея 2019
|Казахстан
|
3
|
4+0
|
|1 (4)
|Зимняя Универсиада 2019
|Казахстан (студенческая)
|
7
|
9+5
|
2
|1 (6)
|Чемпионат Мира 2018/19. Дивизион I группа А
|Казахстан
|
5
|
2+0
|
|1 (6)
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Барыс
|
2
|
|
|2 (12)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Номад
|
16
|
3+1
|
8
|14 (16)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Номад
|
48
|
8+11
|
56
|5 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Номад
|
3
|
|
|4 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Торпедо УК
|
22
|
0+2
|
2
|4 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Актобе
|
14
|
2+2
|
8
|6 (13)