|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Снежные Барсы (мол)
|
|
|
|2 (8)
|Кубок мира среди молодежных команд 2016
|Снежные Барсы (мол)
|
|
|
|3 (4)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Снежные Барсы (мол)
|
17
|
-55
|
|13 (16)
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
2
|
-5
|
|2 (6)
|Кубок мира среди молодежных команд 2017
|Снежные Барсы (мол)
|
5
|
-18
|
|2 (4)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Снежные Барсы (мол)
|
50
|
-160
|
8
|12 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-20)
|
2
|
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
|Казахстан (U-20)
|
4
|
-8
|
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Номад
|
1
|
-2
|
|5 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
26
|
-69
|
2
|7 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
1
|
-4
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
2
|
-4
|
|5 (5)
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Барыс
|
|
|
|2 (12)
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Снежные Барсы (мол)
|
7
|
-24
|
|15 (17)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Номад
|
17
|
-48
|
2
|14 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
|Казахстан-2
|
1
|
-2
|
|Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Барыс
|
1
|
-3
|
|6 (12)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Номад
|
16
|
-35
|
|5 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Сарыарка
|
3
|
-3
|
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Сарыарка
|
13
|
-17
|
|1 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Темиртау
|
8
|
-28
|
|9 (13)
|Континентальный кубок 2021/22
|Сарыарка
|
|
|
|2 (4)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Сарыарка
|
5
|
-11
|
4
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Сарыарка
|
27
|
-58
|
4
|1 (12)
|Кубок Первого канала 2022
|Казахстан
|
|
|
|3 (3)
|Зимняя Универсиада 2023
|Казахстан (студенческая)
|
2
|
-5
|
|2 (6)