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Хоккей

Денис Каратаев (спортсмен, хоккей, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Сарыарка вр 1
Казахстан (студенческая) вр 20
Дата рождения
20 октября 1999 (23 года)
Пол
мужской
Рост, см
186
Вес, кг
87
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16 Снежные Барсы (мол)

2 (8)
Кубок мира среди молодежных команд 2016 Снежные Барсы (мол)

3 (4)
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17 Снежные Барсы (мол)

17

-55

13 (16)
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А Казахстан (U-18)

2

-5

2 (6)
Кубок мира среди молодежных команд 2017 Снежные Барсы (мол)

5

-18

2 (4)
Молодежная Хоккейная Лига 2017/18 Снежные Барсы (мол)

50

-160

8

12 (16)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18 Казахстан (U-20)

2

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А Казахстан (U-20)

4

-8

1 (6)
Чемпионат Казахстана 2018/19 Номад

1

-2

5 (10)
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19 Снежные Барсы (мол)

26

-69

2

7 (16)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19 Казахстан (U-20)

1

-4

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19 Казахстан (U-20)

2

-4

5 (5)
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20 Барыс

2 (12)
Молодежная Хоккейная Лига 2019/20 Снежные Барсы (мол)

7

-24

15 (17)
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20 Номад

17

-48

2

14 (16)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21 Казахстан-2

1

-2

Континентальная Хоккейная Лига 2020/21 Барыс

1

-3

6 (12)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Номад

16

-35

5 (13)
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22 Сарыарка

3

-3

1 (4)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Сарыарка

13

-17

1 (13)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Темиртау

8

-28

9 (13)
Континентальный кубок 2021/22 Сарыарка

2 (4)
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23 Сарыарка

5

-11

4

1 (4)
Pro Hokei Ligasy 2022/23 Сарыарка

27

-58

4

1 (12)
Кубок Первого канала 2022 Казахстан

3 (3)
Зимняя Универсиада 2023 Казахстан (студенческая)

2

-5

2 (6)

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