Виталий Шульга
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
31
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
54
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Арлан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Арлан
Игры
39
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
9
Гол + Пас
3+0
Удаления, мин
2
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Сарыарка
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
54
Гол + Пас
1+9
Удаления, мин
49
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Темиртау
Игры
48
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
8
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
45
Гол + Пас
3+9
Удаления, мин
44
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Кулагер
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
22
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Кулагер
Игры
29
Гол + Пас
1+10
Удаления, мин
12
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Кулагер
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Кулагер
Игры
50
Гол + Пас
6+6
Удаления, мин
20
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
38
Гол + Пас
2+6
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
20
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин