Хоккей

Виталий Шульга

Казахстан  Казахстан
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 ноября 1998
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
77
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
31

Гол + Пас
2+4

Удаления, мин
54

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Арлан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Арлан

Игры
39

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
9

Гол + Пас
3+0

Удаления, мин
2

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Сарыарка

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
54

Гол + Пас
1+9

Удаления, мин
49

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Темиртау

Игры
48

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин
8

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
45

Гол + Пас
3+9

Удаления, мин
44

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Кулагер

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
22

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Кулагер

Игры
29

Гол + Пас
1+10

Удаления, мин
12

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Кулагер

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Кулагер

Игры
50

Гол + Пас
6+6

Удаления, мин
20

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
38

Гол + Пас
2+6

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
20

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

