|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Снежные Барсы (мол)
|
31
|
1+0
|
39
|12 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
2
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
|
12
|4 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
57
|
0+3
|
63
|7 (16)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Барыс (юн)
|
5
|
1+2
|
20
|2 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
6
|
0+1
|
10
|5 (5)
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
1+1
|
4
|2 (6)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Снежные Барсы (мол)
|
18
|
2+4
|
62
|15 (17)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Номад
|
11
|
0+2
|
8
|14 (16)
|Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
|Казахстан (U-20)
|
3
|
|
|3 (3)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
7
|
|
6
|5 (5)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
|Казахстан-2
|
2
|
|
|Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Барыс
|
|
|
|6 (12)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Номад
|
50
|
4+6
|
51
|5 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Номад
|
3
|
|
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Номад
|
35
|
0+5
|
25
|5 (13)