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Хоккей

Артем Королев (спортсмен, хоккей, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Номад зщ 31
Казахстан-2 зщ 33
Дата рождения
20 сентября 2001 (20 лет)
Пол
мужской
Рост, см
185
Вес, кг
85
Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2017/18 Снежные Барсы (мол)

31

1+0

39

12 (16)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18 Казахстан (U-18)

2

2

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А Казахстан (U-18)

5

12

4 (6)
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19 Снежные Барсы (мол)

57

0+3

63

7 (16)
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19 Барыс (юн)

5

1+2

20

2 (10)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19 Казахстан (U-20)

1

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19 Казахстан (U-18)

2

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19 Казахстан (U-20)

6

0+1

10

5 (5)
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А Казахстан (U-18)

5

1+1

4

2 (6)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20 Казахстан (U-20)

1

Молодежная Хоккейная Лига 2019/20 Снежные Барсы (мол)

18

2+4

62

15 (17)
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20 Номад

11

0+2

8

14 (16)
Балтийский кубок вызова 2019. Эстония Казахстан (U-20)

3

3 (3)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20 Казахстан (U-20)

7

6

5 (5)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21 Казахстан-2

2

Континентальная Хоккейная Лига 2020/21 Барыс

6 (12)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Номад

50

4+6

51

5 (13)
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22 Номад

3

3 (4)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Номад

35

0+5

25

5 (13)

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