Евгений Королинский
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Беркут
Игры
20
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
7
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
16
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
6
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Беркут
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
Азиатский кубок вызова
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Номад
Игры
5
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
32
Гол + Пас
9+13
Удаления, мин
16
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
9
Гол + Пас
5+4
Удаления, мин
4
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Номад
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
37
Гол + Пас
12+9
Удаления, мин
18
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Номад
Игры
18
Гол + Пас
6+8
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Номад
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Номад
Игры
13
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
16
Гол + Пас
6+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
53
Гол + Пас
16+13
Удаления, мин
20
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
38
Гол + Пас
9+7
Удаления, мин
8
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Горняк
Игры
13
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
6
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
6
Кубок Евровызова. Венгрия 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
2
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
63
Гол + Пас
15+23
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Сарыарка
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Темиртау
Игры
44
Гол + Пас
9+11
Удаления, мин
6
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
3
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
24
Гол + Пас
3+7
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
2
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Арлан
Игры
45
Гол + Пас
14+11
Удаления, мин
14
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
38
Гол + Пас
10+10
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
8
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
50
Гол + Пас
11+11
Удаления, мин
14
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
26
Гол + Пас
7+6
Удаления, мин
8