Хоккей

Евгений Королинский

Казахстан  Казахстан
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
23 января 1995
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
176
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
85
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Беркут

Игры
20

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
7

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
16

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
6

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Беркут

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин

Азиатский кубок вызова

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
2+4

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Номад

Игры
5

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
32

Гол + Пас
9+13

Удаления, мин
16

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
9

Гол + Пас
5+4

Удаления, мин
4

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Номад

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
37

Гол + Пас
12+9

Удаления, мин
18

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Номад

Игры
18

Гол + Пас
6+8

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Номад

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Номад

Игры
13

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
16

Гол + Пас
6+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Темиртау

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Темиртау

Игры
53

Гол + Пас
16+13

Удаления, мин
20

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Номад

Игры
38

Гол + Пас
9+7

Удаления, мин
8

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Горняк

Игры
13

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
6

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
6

Кубок Евровызова. Венгрия 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
2

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
63

Гол + Пас
15+23

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Сарыарка

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Темиртау

Игры
44

Гол + Пас
9+11

Удаления, мин
6

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
3

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
24

Гол + Пас
3+7

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
2

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Арлан

Игры
45

Гол + Пас
14+11

Удаления, мин
14

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
3

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
38

Гол + Пас
10+10

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
8

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
50

Гол + Пас
11+11

Удаления, мин
14

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
26

Гол + Пас
7+6

Удаления, мин
8

