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Хоккей Высшая лига РК Pro Hokei Ligasy 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины

Алматы - Бейбарыс (08.12.2020)

Описание матча История встреч Турнирная таблица
Турнир: Pro Hokei Ligasy 2020/21
Этап турнира: Регулярный чемпионат, мужчины
Дата проведения: 8 декабря 19:00
Место проведения: Казахстан, Алматы , СК "Алматы Арена"
Статус соревнования: закончен
Алматы
Алматы
(Алматы) 		3:4 ОТ
(2:0, 0:2, 1:1, 0:1) 		Бейбарыс
Бейбарыс
(Атырау)

Протокол соревнования

1:20 Гол Алексей Ефимов, ассистент: Савелий Малетин
8:20 Гол Нурсултан Бельгибаев , ассистент: Вячеслав Ананьин, Артем Бурделев
59:09 Гол Алексей Ефимов, ассистент: Андрей Спиридонов, Вячеслав Ипатов
20:50 Гол Кирилл Старцев, ассистент: Александр Воробьев, Алексей Ишмаметьев
24:46 Гол Артем Гарифулин
56:51 Гол в большинстве Алексей Закарлюкин, ассистент: Егор Кожевников, Евгений Гевель
61:03 Гол Антон Петров, ассистент: Владимир Боровков, Михаил Дыньков

Составы команд

Казахстан Россия вр 1 Павел Полуэктов
Россия зщ 7 Вячеслав Ананьин Гол
Россия зщ Евгений Борисов
Россия зщ 9 Антон Кудрявцев
Россия зщ 33 Егор Наместников
Казахстан Россия зщ 47 Александр Писарев
Россия зщ Кирилл Щукин
Казахстан Россия зщ 2 Всеволод Яхонт
Казахстан Россия нп 18 Никита Баженов
Казахстан нп 10 Нурсултан Бельгибаев Гол
Казахстан Россия нп 11 Артем Бурделев Гол
Россия нп 19 Станислав Бутузов
Казахстан нп 92 Андрей Буяльский
Казахстан нп 63 Владимир Волков
Россия нп 13 Алексей Ефимов Гол Гол
Россия нп 44 Вячеслав Ипатов Гол
Казахстан Россия нп Денис Клемешов
Казахстан Россия нп 8 Илья Ковзалов
Россия нп 17 Савелий Малетин Гол
Казахстан нп 36 Ернар Олжабаев
Казахстан нп 23 Андрей Спиридонов Гол
Казахстан Россия вр Алексей Иванов
Казахстан Россия зщ 71 Евгений Болякин
Казахстан Россия зщ 9 Евгений Гевель Гол в большинстве
Россия зщ 87 Денис Григоркевич
Россия зщ Михаил Дыньков Гол
Казахстан Россия зщ 25 Алексей Ишмаметьев Гол
Россия зщ 23 Алексей Рыжих
Казахстан зщ 88 Иван Степаненко
Россия нп 98 Владимир Бакика
Россия нп 77 Глеб Бандуркин
Россия нп Владимир Боровков Гол
Казахстан Россия нп 17 Александр Воробьев Гол
Казахстан нп Руслан Габазов
Россия нп Артем Гарифулин Гол
Россия нп Алексей Закарлюкин Гол в большинстве
Россия нп Егор Кожевников Гол в большинстве
Россия нп 14 Денис Курепанов
Казахстан нп Антон Петров Гол
Казахстан нп Константин Савенков
Россия нп 21 Кирилл Старцев Гол
Россия нп 97 Ильдус Сулейманов
26.7 Средний возраст игроков 27

Скамейка запасных

Россия вр 34 Антон Гичев
Казахстан вр 40 Салим Базарбеков

Тренеры команд

Казахстан Россия Главный тренер Павел Дума
Казахстан Россия Главный тренер Артём Аргоков

Арбитры соревнования

Казахстан Главный судья Владимир Суслов
Казахстан Главный судья Аркадий Субботин
Казахстан Линейный судья Жансаят Женис
Казахстан Линейный судья Диас Михрамов
 
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