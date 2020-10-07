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Старт или не старт. Казахстанские команды проводят сборы. Что дальше?

Об актуальных сложностях.

Старт или не старт. Казахстанские команды проводят сборы. Что дальше?
Фото: olympic.kz
Новости спорта Олимпиада-2020
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Мир спорта продолжает находиться в подвешенном состоянии. Реабилитация протекает достаточно тяжело, долго и в условиях многочисленных корректировок регламента и соревновательного календаря.

Некоторые страны уже практически вернули события на стадионы, в залы и комплексы. По крайней мере на местном уровне. Наши сборные вновь стали проводить учебно-тренировочные сборы, однако соревновательная практика отсутствует. А это серьезный минус. Вся его суть - в материале Vesti.kz.


Значение соревнований в спорте никак нельзя принизить. Они отображают саму его суть. Хотите более философски? Без проблем. Состязания - это продолжение всего тренировочного процесса, решающее многие задачи, в том числе и психологического характера.

Это как курица и яйцо - друг без друга существовать не могут. Без турниров спорт превращается в физкультуру. Даже начинающий спортсмен любого возраста в конечном счете придет к рубежу в виде выступления в каком-нибудь заезде, забеге и так далее.

В общем, соревновательная практика нужна как минимум для того, чтобы оценить свой уровень, узнать, есть ли прогресс. В большом спорте и вовсе задачи глобального характера. Особенно когда олимпийский цикл подходит к своему завершению, кульминацией которого являются Игры.



Из-за пандемии спортсмены мира оказались в сложной ситуации. На двух концах спектра оказались отсутствие полноценного тренировочного процесса и отсутствие возможности соревноваться.

Последнее продолжается до сих пор. При том, что во многих странах тренировки возобновились. И сейчас появляется резонный вопрос - а к чему готовиться? И готовиться ли? Может, оптимальным вариантом является просто активное поддержание формы?

Но, как мы говорили, многие государства уже приступили к организации соревнований. Китай и вовсе провел первые турниры этой весной. Так что путь решения проблемы постепенно протаптывается. 

Иная ситуация в Казахстане. Из всех видов спорта только футбол официально получил разрешение на проведение своего чемпионата. В остальных видах спорта тишина. Нет никаких гарантий, что в этом году будут организовываться старты на территории Казахстана.



И если добавить сюда дефицит международных соревнований, то ситуация довольно опасная. Да, сборы разрешили. Только куда копить силы? Без соревнований все не имеет смысла. Это играет свою роль на ответственном старте. 

Например, на чемпионат мира по велоспорту на шоссе некоторые гонщики отправились без практики, что в итоге отрицательно сказалось на выступлении. 

И хорошо, если вид спорта и условия подразумевают хотя бы организацию прикидок, контрольных тренировок. Однако в любом случае они не заменят ощущение старта, атмосферы, выброса адреналина и соревновательной составляющей.

Учитывая, что уже больше полугода длится простой, а впереди Олимпиада, то резонно, если разрешат провести национальные чемпионаты. Конечно, с учетом всех санитарных норм. Ведь даже уже мировые соревнования организовываются, на которых наши атлеты берут медали.

Да, турниры проводятся, но на них очень сложно выехать, получить разрешение. Так что вполне подходящим решением будет проведение именно внутренних турниров. 

Хотя бы для двух составов: основного и резервного. Иначе можно откатиться к нулевой точке. Туда, откуда и начинался длительный, изнурительный олимпийский цикл.



Фото: olympic.kz©

 

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Метки:
Казахстан vestikz Олимпиада-2020 Япония

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