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"Такая ситуация впервые в истории". В сборной Казахстана по дзюдо нашли объяснение отсутствию золота на Олимпиаде-2020

"Такая ситуация впервые в истории". В сборной Казахстана по дзюдо нашли объяснение отсутствию золота на Олимпиаде-2020
©olympic.kz
Новости спорта Олимпиада-2020

Команда Казахстана по дзюдо завершила Олимпийские игры в Токио с одной бронзовой медалью. Главный тренер команды Галымжан Жылгельдиев в интервью Olympic.kz подвел итоги главного спортивного события этого года и дал оценку выступлениям своих подопечных.

"В целом подготовка сборной к Олимпийским играм в Токио была неплохой. Елдос Сметов стал бронзовым призером, остальные спортсмены боролись хорошо, но результат оказался не таким, как мы думали. 

Я думаю, что Ерлан Серикжанов испытал трудности c весом. Подготовка Жансая Смагулова была очень хорошей во всех отношениях, не хватало только удачи. Обыгрывал соперника по очкам "вазари", но к концу встречи выдохся. Считаю, что проиграл из-за того, что рано расслабился. Ислам Бозбаев также сделал результативный прием и успешно начал соревнования, но в итоге тоже отпустил контроль над ситуацией и уступил сопернику. В остальном все у него было хорошо. Удачи не хватило", - сказал он.

Главный тренер упомянул, что работу со сборной он начал не так давно:

"Прошло всего восемь месяцев, как я стал главным тренером сборной. За восемь месяцев невозможно ничего кардинально изменить. Нужно много лет, чтобы прийти к определенному результату. Нужно близко общаться со сборной, узнавать каждого по отдельности, интересоваться их мнением и исходя из всего этого выстраивать работу. Это займет очень много времени. Мы постоянно были вместе на соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. Спортсмены боролись по максимуму и делали все, что могли. Но я знаю, что они способны на гораздо большее".

В соревнованиях по дзюдо в Токио-2020 среди мужчин от Казахстана выступили пять человек. В их числе Дидар Хамза получил континентальную квоту. Жылгельдиев особо отметил его выступление:

"Дидар Хамза, который боролся в категории 81 килограмм, получил травму перед чемпионатом мира. Мы вылечили его и прошли реабилитацию. Несмотря на то, что на Олимпиаду отправились без травм, психологически спортсмену было трудно. В целом каждый старт по-своему психологически сложный. У Дидара до недавнего времени не было лицензии. Было неясно, попадет ли он на Олимпиаду. Он непрерывно участвовал в турнирах, чтобы получить лицензию. Боролся и на чемпионате мира. Более того, первым его соперником на Олимпиаде стал чемпион мира, один из сильнейших дзюдоистов, Саид Моллаи. Дидар готовился к каждому сопернику. Но именно в этом поединке он не смог правильно использовать тактику. В ходе схватки допустил психологическую и тактическую ошибки и уступил сопернику. С этим спортсменом нужно было бороться по-другому.

Конечно, мы ставили целью завоевать золото Олимпийских игр. Хотелось видеть всех наших спортсменов в числе призеров. Не удалось реализовать этот план. 

Тем не менее у наших спортсменов была хорошая подготовка. Перед Олимпиадой был чемпионат мира. Многие из наших спортсменов добрали недостающие в рейтинге очки на этом первенстве. Большая часть спортсменов национальной сборной принимала участие в соревнованиях без перерывов. Тем более после чемпионата до Олимпиады оставалось совсем мало времени. Я думаю, что и параллельная подготовка к двум соревнованиям тоже негативно сказалась на олимпийском результате.

Елдос Сметов после чемпионата Азии нигде не боролся и сразу начал готовиться к Олимпиаде. Думаю, если бы все спортсмены смогли поступить так же и сосредоточиться только на подготовке к главному старту, как Елдос, ситуация была бы другой. До этого никогда не было, чтобы мировое первенство проходило перед Олимпийскими играми. Такая ситуация происходит впервые в истории дзюдо. Еще и такой маленький промежуток времени между столь важными событиями. Спортсмены, участвовавшие в чемпионате мира, уже через полтора месяца отправились на Олимпиаду".

Напомним, что бронза Елдоса Сметова стала первой медалью для Казахстана на Играх-2020. Призером он стал в весовой категории до 60 килограммов.

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Метки:
Дзюдо Олимпиада-2020 Япония Сметов Елдос

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