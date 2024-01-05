Сакен Бибосынов не может оформить на себя подаренную акиматом квартиру: подробности

В 2021 году бронзовому призеру Олимпиады в Токио Сакену Бибосынову подарили двухкомнатную квартиру. Он ее получил от экс-акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, но она оказалась арендным жильем, вследствие чего боксер до сих пор не может оформить квартиру на себя, передают Vesti.kz со ссылкой на 1bol.kz.

По словам Бибосынова, соглашение об аренде закончилось в конце 2022 года. Бывший аким области Умирзак Шукеев ушел в отставку, а с нынешним он об этом не говорил. Областной комитет по спорту кормит спортсмена обещаниями.

А вот как в акимате Туркестанской области объяснили ситуацию:

"Бронзовый призер Олимпиады в Токио по боксу, чемпион мира Сакен Бибосынов получил ключи от квартиры в Туркестане на основании правил предоставления и использования жилья олимпийским чемпионам и призерам. Ему предоставлена 2-комнатная квартира из жилищного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов и закрепленная за коммунальным жилищным фондом. Согласно документу, договор с услугополучателем заключается сроком на 10 лет. По истечении этого срока Бибосынов может получить это жилище в собственность на безвозмездной основе. Также в 2021 году за счет спонсоров ему подарили новый автомобиль Toyota Camry 70", - приводит заявление пресс-службы акимата Туркестанской области Tengri Sport.

26-летний Бибосынов становился победителем и бронзовым призером чемпионатов мира (2021 и 2019), также он брал серебро и бронзу на чемпионатах Азии (2022 и 2021).