Главный тренер сборной Казахстана по боксу сделал заявление по своему уходу

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев заявил, что не удалял пост о своей отставке, который ранее опубликовал в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный тренер сборной Казахстана по боксу объявил о своем уходе



"Ничего не писал, не удалял, скоро будут официальные комментарии. До свидания", - сказал он Orda.kz.

Главный тренер сборной Казахстана по боксу передумал уходить?

Кенжебаев возглавлял сборную с декабря 2018 года. Под его руководством Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе на Олимпиадах. В Токио-2020 удалось завоевать только две бронзовые медали. Их обладателями стали Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов.

В свое время он был личным тренером Геннадия Головкина до перехода GGG в профи.

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