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Главный тренер сборной Казахстана по боксу передумал уходить?

Главный тренер сборной Казахстана по боксу передумал уходить?
©olympic.kz
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Галымбек Кенжебаев, объявивший о своем уходе с должности главного тренера сборной Казахстана по боксу в Instagram, удалил свой пост, передает корреспондент Vesti.kz.

В своем сообщении он отмечал, что уходит по собственному желанию, и сожалел о том, что дал мало шансов в олимпийском цикле Сабырхану Махмуду. Но потом удалил свою публикацию в соцсетях:

Кенжебаев возглавлял сборную с декабря 2018 года. Под его руководством Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе на Олимпиадах. В Токио-2020 удалось завоевать только две бронзовые медали. Их обладателями стали Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов.

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Метки:
Кенжебаев Галымбек Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2020 Япония

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