Главный тренер сборной Казахстана по боксу объявил о своем уходе

Галым Кенжебаев объявил об уходе с поста главного тренера сборной Казахстана по боксу. Об этом он сообщил в Instagram.

В его комментарии говорится, что он уходит по собственному желанию. А одним из своих сожалений назвал то, что дал мало шансов в олимпийском цикле Сабырхану Махмуду.

Кенжебаев возглавлял сборную с декабря 2018 года. До этого он руководил молодежной сборной, а еще известен как личный тренер Геннадия Головкина в любителях.

Напомним, что про итогам Игр-2020 Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе на Олимпиадах. В Токио удалось завоевать только две бронзовые медали.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!