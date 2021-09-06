Сборная Казахстана по боксу выбрала нового главного тренера

В сборной Казахстана по боксу новое официальное назначение, сообщает пресс-служба КФБ.

В связи с результатами, и особенно в поиске новых методов, нового подхода к подготовке боксеров, по предложению Казахстанской федерации бокса Комитету физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта РК утвержден новый главный тренер мужской команды.

Так, национальную команду возглавил Кайрат Сатжанов. Он сменил на этом посту Галымбека Кенжебаева, который был у руля сборной с 2018 года.

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Тренерский стаж Сатжанова насчитывает 31 год. С 2011 по 2019 год он работал старшим тренером юниорской сборной Казахстана. За это время его боксеры дважды выигрывали медальный зачет Международных игр "Дети Азии" (2012 - 4/4/2, 2016 - 4/4/3), дважды входили в тройку сильнейших на чемпионатах мира (2013 - 2/1/5, 2015 - 1/1/3), также дважды побеждали на чемпионатах Азии (2013 - 8/2/1, 2017 - 8/2/2).

В 2019 году Сатжанова назначили старшим тренером молодежной сборной Казахстана. За два года его подопечные дважды выигрывали командный зачет на чемпионатах Азии (2019 - 6/1/2, 2021 - 8/2/2) и заняли второе место на чемпионате мира (2021 - 2/2/1).

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