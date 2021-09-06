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Тренер чемпиона мира и покоритель Азии, или кому доверили реанимировать мужской бокс в Казахстане

Тренер чемпиона мира и покоритель Азии, или кому доверили реанимировать мужской бокс в Казахстане
©Кадр с видео
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Казахстанский специалист Кайрат Сатжанов возглавил тренерский штаб национальной сборной по боксу, а корреспондент Vesti.kz предлагает познакомиться с теми, кто может заблистать у нового наставника в первой команде на крупнейших турнирах.

В национальной команде планировались серьезные изменения после Олимпиады-2020, а начали с главного тренера - пришедший 51-летний Сатжанов прежде работал с ближайшим резервом. Почти десять лет назад он возглавил юниорскую сборную Казахстана, а в 2019-м - молодежную команду.

Предположим, что Сатжанов сможет существенно перетрясти состав первой команды. Его карьера чем-то похожа на путь его предшественника Галыма Кенжебаева. Тот тоже сделал себе имя в молодежном боксе, но развить успех не сумел. У дебютанта ситуация иная - он будет строить другую сборную.

Помимо тех, кто придет, а выбрать ему будет из кого, есть у него хорошо знакомые исполнители. Например, из юниоров, которые блистали в 2013 году на чемпионате Азии, до первой сборной дошел Абылайхан Жусупов. Бронзовую медаль ЮЧМ-2013 брал еще один участник Олимпиады-2020 - Серик Темиржанов.

В ближайшем резерве присутствуют еще несколько кандидатов, которые готовы обойти фаворитов. О ком речь? Во-первых, это Махмуд Сабырхан. Его считают боксером, способным стать лидером в легким весах. Выделим еще Ерасыла Жакпекова и Сагындыка Тогамбая, а из последнего созыва - Абзала Серика

Продуктивным для тренера получился 2021 год. Сначала Сатжанов с молодежной сборной взял пять (2-2-1) медалей на чемпионате мира, а затем с восемью первыми местами вернулся с триумфом с континентального старта в ОАЭ. Казахстанец Елнур Суюнбай стал самым техничным боксером МЧА.

"И еще я изначально сказал парням: "Вам всем надо стремиться стать лучшим боксером турнира". И они стали после этого соревноваться между собой в результатах. И если по существу, то почти каждый из них достоин был такого же звания, что получил лучший боксер Азии Елнур Суюнбай. Я всеми своими подопечными доволен. Все большие молодцы!" - прокомментировал победу Сатжанов.

Есть у специалиста в молодежной команде два фаворита - помимо Суюнбая, это чемпион мира Санжар Ташкенбай. Возможно, что выстрелит кто-то еще из его яркой сборной. Предположим, что молодые дебютанты дорастут до лидеров первой сборной, ведь новый тренер будет строить команду с прицелом на следующую Олимпиаду. Новая позиция - вызов и для самого тренера.

Сборная Казахстана по боксу выбрала нового главного тренера

Добавим, что ранее стало известно об отставке главного тренера сборной Казахстана по боксу Галыма Кенжебаева. Сначала специалист сам об этом объявил, а потом информация была подтверждена официально.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2020 Япония Кенжебаев Галымбек ЧА по боксу Жусупов Абылайхан

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