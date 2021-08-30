Разгром для Узбекистана, или как казахстанская молодежь финишировала в ЧА по боксу

Казахстанские боксеры выиграли медальный зачет на молодежном чемпионате Азии по боксу, передает корреспондент Vesti.kz. Фавориты команды, к которым относят призеров первенства мира Санжара Ташкенбая и Елнура Суюнбая, выиграли турнир в ОАЭ.
В мужском турнире наши спортсмены выиграли восемь первых мест в 13 весовых. Оставшиеся победы распределились между командами Узбекистана (три золота) и Индии (два золота).
Среди девушек результат получился скромнее: три победы. В лидерах оказались команды Узбекистана (пять золотых) и Индии (четыре золотых).
Молодежный чемпионат Азии (финалы)
До 48 килограммов
Санжар Ташкенбай (Казахстан) - Вишванат Суриш (Индия) - 5:0.
До 51 килограмма
Ахмалджон Кузибоев (Узбекистан) - Бешваметра Чонтам (Индия) - 1:4.
До 54 килограммов
Нурсултан Алтынбек (Казахстан) - Алиас Афшариаболкарлу (Иран) - 5:0
До 57 килограммов
Абдыгалым Абдыкерим Казахстан) - Анвар Мохаммад (Ирак) - 4:1.
До 60 килограммов
Ерасыл Ермек (Казахстан) - Омар Ливаса (Кыргызстан) - 4:1.
До 63,5 килограмма
Елнур Суюнбай (Казахстан) - Ваншай (Индия) - 5:0.
До 67 килограммов
Абзал Серик (Казахстан) - Самандар Солижонов (Узбекистан) - 5:0.
До 71 килограмма
Алохон Абдуллаев (Узбекистан) - Джейдип Рават (Индия) - ABD во втором раунде.
До 75 килограммов
Бакперген Алиаскаров (Казахстан) - Фардин Халифилу (Иран) - 4:1.
До 80 килограммов
Вишал (Индия) - Санжар Акматов (Индия) - 5:0.
До 86 килограммов
Темирлан Мукатаев (Казахстан) - Доербек Уралов (Узбекистан) - 5:0.
До 92 килограммов
Мади Амиров (Казахстан) - Нусратбек Тохиров (Узбекистан) - 2:3.
Свыше 92 килограммов
Даниял Сапарбай (Казахстан) - Жахонгир Зокиров (Узбекистан) - 0:5.
Девушки
До 48 килограммов
Карки Невидита (Индия) - Фарзон Фозилова (Узбекистан) - 0:5.
До 50 килограммов
Тамана (Индия) - Сабина Бобокулава (Узбекистан) - 1:4.
До 52 килограммов
Феруза Казакова (Узбекистан) - Симран Верма (Индия) - 5:0.
До 54 килограммов
Неха (Индия) - Айшагуль Елеубаева (Казахстан) - 3:2.
До 57 килограммов
Прити (Индия) - Нигина Уктамова (Узбекистан) - 0:5.
До 60 килограммов
Прити Дахия (Индия) - Жулдыз Шаяхметова (Казахстан) - 3:2.
До 63 килограммов
Хиши (Индия) - Милана Аюпова (Казахстан) - 0:5.
До 66 килограммов
Рахман Халфан (ОАЭ) - Снега Кумари (Индия) - RSC в третьем раунде.
До 70 килограммов
Азиза Зокирова (Узбекистан) - Гаухар Шайбекова (Казахстан) - 5:0.
До 75 килограммов
Хиши (Индия) - Дана Дидай (Казахстан) - 3:0.
До 81 килограмма
Таниш Каур (Индия) - Аида Сарибарова (Казахстан) - 0:5.
Свыше 81 килограмма
Мариам Аадель (ОАЭ) - Диана Магауяева (Казахстан) - RSC в первом раунде.
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