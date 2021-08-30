Разгром для Узбекистана, или как казахстанская молодежь финишировала в ЧА по боксу

Казахстанские боксеры выиграли медальный зачет на молодежном чемпионате Азии по боксу, передает корреспондент Vesti.kz. Фавориты команды, к которым относят призеров первенства мира Санжара Ташкенбая и Елнура Суюнбая, выиграли турнир в ОАЭ.

В мужском турнире наши спортсмены выиграли восемь первых мест в 13 весовых. Оставшиеся победы распределились между командами Узбекистана (три золота) и Индии (два золота).

Среди девушек результат получился скромнее: три победы. В лидерах оказались команды Узбекистана (пять золотых) и Индии (четыре золотых).

Молодежный чемпионат Азии (финалы)

До 48 килограммов

Санжар Ташкенбай (Казахстан) - Вишванат Суриш (Индия) - 5:0.

До 51 килограмма

Ахмалджон Кузибоев (Узбекистан) - Бешваметра Чонтам (Индия) - 1:4.

До 54 килограммов

Нурсултан Алтынбек (Казахстан) - Алиас Афшариаболкарлу (Иран) - 5:0

До 57 килограммов

Абдыгалым Абдыкерим Казахстан) - Анвар Мохаммад (Ирак) - 4:1.

До 60 килограммов

Ерасыл Ермек (Казахстан) - Омар Ливаса (Кыргызстан) - 4:1.

До 63,5 килограмма

Елнур Суюнбай (Казахстан) - Ваншай (Индия) - 5:0.

До 67 килограммов

Абзал Серик (Казахстан) - Самандар Солижонов (Узбекистан) - 5:0.

До 71 килограмма

Алохон Абдуллаев (Узбекистан) - Джейдип Рават (Индия) - ABD во втором раунде.

До 75 килограммов

Бакперген Алиаскаров (Казахстан) - Фардин Халифилу (Иран) - 4:1.

До 80 килограммов

Вишал (Индия) - Санжар Акматов (Индия) - 5:0.

До 86 килограммов

Темирлан Мукатаев (Казахстан) - Доербек Уралов (Узбекистан) - 5:0.

До 92 килограммов

Мади Амиров (Казахстан) - Нусратбек Тохиров (Узбекистан) - 2:3.

Свыше 92 килограммов

Даниял Сапарбай (Казахстан) - Жахонгир Зокиров (Узбекистан) - 0:5.

Девушки

До 48 килограммов

Карки Невидита (Индия) - Фарзон Фозилова (Узбекистан) - 0:5.

До 50 килограммов

Тамана (Индия) - Сабина Бобокулава (Узбекистан) - 1:4.

До 52 килограммов

Феруза Казакова (Узбекистан) - Симран Верма (Индия) - 5:0.

До 54 килограммов

Неха (Индия) - Айшагуль Елеубаева (Казахстан) - 3:2.

До 57 килограммов

Прити (Индия) - Нигина Уктамова (Узбекистан) - 0:5.

До 60 килограммов

Прити Дахия (Индия) - Жулдыз Шаяхметова (Казахстан) - 3:2.

До 63 килограммов

Хиши (Индия) - Милана Аюпова (Казахстан) - 0:5.

До 66 килограммов

Рахман Халфан (ОАЭ) - Снега Кумари (Индия) - RSC в третьем раунде.

До 70 килограммов

Азиза Зокирова (Узбекистан) - Гаухар Шайбекова (Казахстан) - 5:0.

До 75 килограммов

Хиши (Индия) - Дана Дидай (Казахстан) - 3:0.

До 81 килограмма

Таниш Каур (Индия) - Аида Сарибарова (Казахстан) - 0:5.

Свыше 81 килограмма

Мариам Аадель (ОАЭ) - Диана Магауяева (Казахстан) - RSC в первом раунде.

Обошли Узбекистан и насели на Индию, или как для Казахстана завершился ЮЧА по боксу

Ранее были выявлены медалисты в Юношеском чемпионате Азии, где казахстанцы были среди лучших.

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