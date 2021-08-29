Обошли Узбекистан и насели на Индию, или как для Казахстана завершился ЮЧА по боксу

Юношеская сборная Казахстана по боксу финишировала на втором месте на чемпионате Азии среди девушек, передает корреспондент Vesti.kz. Все медали в финалах разыграли спортсменки из трех стран.
Золото континентального турнира для Казахстана выиграли Виктория Байдукова (до 54 килограммов), Улжан Сарсенбек (до 57 килограммов), Аружан Жанабаева (до 66 килограммов) и Умит Абилкайыр (до 80 килограммов)
Результат с четырьмя золотыми медалями позволил Казахстану не только не отпустить Узбекистан, но и навязать борьбу спортсменкам из Индии. Лишь после победы в супертяжелом весе конкуренты оказались выше по таблице. Юноши из Казахстана также финишировали с четырьмя золотыми медалями, но ниже Узбекистана.
Медальный зачет чемпионата Азии (финалы, девушки)
1. Индия - шесть золотых и четыре серебра.
2. Казахстан - четыре золотых и шесть серебра.
3. Узбекистан - три золотых и три серебра.
Серебряными призерами стали Енглик Бостыбаева (до 50 килограммов), Томирис Мырзакул (до 52 килограммов), Асем Танатар (до 60 килограммов), Айгерим Кабдолда (до 63 килограммов), Акжан Туркистанова (до 75 килограммов) и Шугыла Рысбек (свыше 81 килограмма).
С бронзовыми медалями турнир завершили Елянура Турганова (до 46 килограммов), Анита Абишева (до 48 килограммов) и Бакыт Сейдиш (до 70 килограммов).
Чемпионат Азии по боксу среди девушек (Финалы)
До 46 кг. Мускан (Индия) - Гулсевар Ганиева (Узбекистан) - 1:4.
До 48 кг. Робияхон Бахтиерова (Узбекистан) - Вишу Ратхи (Индия) - 0:5.
До 50 кг. Енглик Бостыбаева (Казахстан) - Шахина Нематова (Узбекистан) - 0:5.
До 52 кг. Томирис Мырзакул (Казахстан) - Тану (Индия) - 2:3.
До 54 кг. Виктория Байдукова (Казахстан) - Гюльдана Тилеубергенова (Узбекистан) - 5:0.
До 57 кг. Улжан Сарсенбек (Казахстан) - Анчал Саини (Индия) - 5:0.
До 60 кг. Асем Танатар (Казахстан) - Никита Чанд (Индия) - 0:5.
До 63 кг. Айгерим Кабдолда (Казахстан) - Махи Рагхав (Индия) - 2:3.
До 66 кг. Аружан Жанабаева (Казахстан) - Санобар Бозорбоева (Узбекистан) - 5:0.
До 70 кг. Рудрика (Индия) - Ойша Тойрова (Узбекистан) - 1:4.
До 75 кг. Акжан Туркистанова (Казахстан) - Пранжал Ядав (Индия) - 1:4.
До 80 кг. Умит Абилкайыр (Казахстан) - Санжана (Индия) - 5:0.
Свыше 81 кг. Шугыла Рысбек (Казахстан) - Кирти (Индия) - 1:4.
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Ранее определились чемпионы среди юношей, где Казахстан мог выиграть командный зачет. Также были выявлены соискатели медалей от Казахстана в молодежном чемпионате Азии, где финалы состоятся завтра, 30 августа.
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