Обошли Узбекистан и насели на Индию, или как для Казахстана завершился ЮЧА по боксу

Юношеская сборная Казахстана по боксу финишировала на втором месте на чемпионате Азии среди девушек, передает корреспондент Vesti.kz. Все медали в финалах разыграли спортсменки из трех стран.

Золото континентального турнира для Казахстана выиграли Виктория Байдукова (до 54 килограммов), Улжан Сарсенбек (до 57 килограммов), Аружан Жанабаева (до 66 килограммов) и Умит Абилкайыр (до 80 килограммов)

Результат с четырьмя золотыми медалями позволил Казахстану не только не отпустить Узбекистан, но и навязать борьбу спортсменкам из Индии. Лишь после победы в супертяжелом весе конкуренты оказались выше по таблице. Юноши из Казахстана также финишировали с четырьмя золотыми медалями, но ниже Узбекистана.

Медальный зачет чемпионата Азии (финалы, девушки)

1. Индия - шесть золотых и четыре серебра.

2. Казахстан - четыре золотых и шесть серебра.

3. Узбекистан - три золотых и три серебра.

Серебряными призерами стали Енглик Бостыбаева (до 50 килограммов), Томирис Мырзакул (до 52 килограммов), Асем Танатар (до 60 килограммов), Айгерим Кабдолда (до 63 килограммов), Акжан Туркистанова (до 75 килограммов) и Шугыла Рысбек (свыше 81 килограмма).

С бронзовыми медалями турнир завершили Елянура Турганова (до 46 килограммов), Анита Абишева (до 48 килограммов) и Бакыт Сейдиш (до 70 килограммов).

Чемпионат Азии по боксу среди девушек (Финалы)

До 46 кг. Мускан (Индия) - Гулсевар Ганиева (Узбекистан) - 1:4.

До 48 кг. Робияхон Бахтиерова (Узбекистан) - Вишу Ратхи (Индия) - 0:5.

До 50 кг. Енглик Бостыбаева (Казахстан) - Шахина Нематова (Узбекистан) - 0:5.

До 52 кг. Томирис Мырзакул (Казахстан) - Тану (Индия) - 2:3.

До 54 кг. Виктория Байдукова (Казахстан) - Гюльдана Тилеубергенова (Узбекистан) - 5:0.

До 57 кг. Улжан Сарсенбек (Казахстан) - Анчал Саини (Индия) - 5:0.

До 60 кг. Асем Танатар (Казахстан) - Никита Чанд (Индия) - 0:5.

До 63 кг. Айгерим Кабдолда (Казахстан) - Махи Рагхав (Индия) - 2:3.

До 66 кг. Аружан Жанабаева (Казахстан) - Санобар Бозорбоева (Узбекистан) - 5:0.

До 70 кг. Рудрика (Индия) - Ойша Тойрова (Узбекистан) - 1:4.

До 75 кг. Акжан Туркистанова (Казахстан) - Пранжал Ядав (Индия) - 1:4.

До 80 кг. Умит Абилкайыр (Казахстан) - Санжана (Индия) - 5:0.

Свыше 81 кг. Шугыла Рысбек (Казахстан) - Кирти (Индия) - 1:4.

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Ранее определились чемпионы среди юношей, где Казахстан мог выиграть командный зачет. Также были выявлены соискатели медалей от Казахстана в молодежном чемпионате Азии, где финалы состоятся завтра, 30 августа.

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