Победа за 10 секунд и разбитый нос. Как Казахстан добрал последних финалистов МЧА по боксу

Два фаворита молодежной сборной Казахстана вышли в финал чемпионата Азии по боксу в ОАЭ - свои поединки выиграли вице-чемпионки мира Жулдыз Шаяхметова и Дана Дидай. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

Шаяхметова, выступающая в категории до 60 килограммов, перебоксировала по очкам Мямарсурен Цацадари из Монголии. Что касается Дидай, то она вышла в финал категории до 75 килограммов после досрочной победы над Шахаб Хамеис из ОАЭ: на десятой секунде отправила соперницу в нокдаун, а на 21-й бой был остановлен.

Еще одну досрочную победу одержала Аида Сарибарова (до 81 килограмма). Она выигрывала после первого раунда у Шахобады Хусановой из Узбекистана, а во втором поединок был остановлен после серьезной травмы носа.

С нокдауном в первом раунде у Хадишабону Эргашевой из Узбекистана выиграла Диана Магауяева (свыше 81 килограмма). Поединок завершился единогласным решением судей.

Ранее в финал пробились Айшагуль Елеубаева (до 54 килограммов), Гаухар Шайбекова (до 70 килограммов) и Милана Аюпова (до 63 килограммов).

С бронзой турнир завершили Гулназ Бурибаева (до 48 килограммов), Гулнар Турапбай (до 50 килограммов), Хава Болкоева (до 52 килограммов), Шахназ Исаева (до 57 килограммов), Анар Турсынбек (до 66 килограммов)

Молодежный чемпионат Азии (участники от Казахстана)

До 48 килограммов

Полуфинал: Гулназ Бурибаева - Фарзон Фозилова (Узбекистан) - 0:5

До 57 килограммов

Полуфинал: Шахназ Исаева - Нигина Уктамова (Узбекистан) - 0:5

До 60 килограммов

Полуфинал: Жулдыз Шаяхметова - Мямарсурен Цацадари (Монголия) - 4:1

До 70 килограммов

Полуфинал: Гаухар Шайбекова - Лашу Ядав (Индия) - 5:0

До 75 килограммов

Полуфинал: Дана Дидай - Шахаб Хамеис (ОАЭ) - RSC в первом раунде

До 81 килограмма

Полуфинал: Аида Сарибарова - Шахобад Хусанова (Узбекистан) - RSC во втором раунде

Свыше 81 килограмма

Полуфинал: Диана Магауяева - Хадишабону Эргашева (Узбекистан) - 5:0

Сокрушающий нокаут и победа от вице-чемпиона мира. Как молодежь из Казахстана билась за финалы ЧА по боксу

Ранее финалистов выявили участники молодежного турнира. Затем определились соискатели золотых медалей среди юношей.

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